柏瑞投信 獲AAM台灣最佳ESG經理人大獎

身為ESG投資先行者的柏瑞投信，除了領先同業創新開發出境內ESG量化家族產品線，近年來不論在產品創新、產品完整性、基金規模出眾等各面向表現上，都受到國際ESG獎項評比機構的高度認可與讚許。繼2021年榮獲3項ESG國際大獎*後，2022年再度獲得亞洲資產管理雜誌《Asia AssetManagement，AAM》評選為台灣「最佳ESG經理人」(Best ESG Manager)的殊榮，奠定柏瑞ESG領導品牌的地位。

AAM評審團給予柏瑞台灣最佳ESG經理人得獎理由為，對於台灣許多投資者來說，ESG投資之旅才剛開始，身為資產管理業者的柏瑞，在ESG投資上所做的承諾，以及為了推廣ESG投資策略、引導資本市場、致力於投資人教育上，所投入的大量資源和開創性的努力值得稱讚，柏瑞的ESG投資策略亦將是現在和未來投資的基石，並確保新一代投資人未來的ESG投資之路得以永續。

柏瑞ESG的腳步走得很前面，率先同業喊出「用投資愛地球」，並於2020年1月推出境內首檔以「ESG因子+量化策略」的全球投資級債券基金---柏瑞ESG量化債券基金，受到國內投資人的熱愛，也開啟了台灣ESG全球投資新風潮。柏瑞2020年11月再推出第二檔ESG主題基金---柏瑞ESG量化多重資產基金亦受到投資人青睞。2021年9月推出柏瑞ESG量化全球股票收益基金，更加完備ESG產品線，滿足投資人多元化的理財需求。

除了創新、完整的ESG產品線，柏瑞在ESG投資人教育上也不遺餘力、推出ESG小學堂教育影片、首家發行「洞悉ESG」趨勢觀察報告，在疫情肆虐期間仍未停歇，又領先同業推出「ESG夯什麼」、「永續E點靈」的系列影音內容。

柏瑞投信所展現出的傑出ESG產品創新能力和ESG投資管理能力，於2021年陸續獲得《指標》最佳ESG表現大獎、《亞洲資產管理雜誌》台灣最佳創新產品獎，以及《財資》ESG基金管理投資人編輯評審團三星獎的肯定。

柏瑞投信表示，展望2022年全球仍有多項ESG重要議題和事件，像是美國證券交易委員會(SEC)將發布ESG提案，要求企業氣候變化揭露、提升基金營銷規則與勞動力多樣性；中國國務院將公布碳排的監管規定，以及歐盟將修訂新的綠色投資規定，按照其綠色分類法規則將天然氣與核能劃入環境可持續能源等，都可望帶動ESG相關產業的蓬勃發展，料將持續提供更多ESG的投資商機。