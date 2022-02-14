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情人節大禮！威力彩12.1億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

北富銀推超甜回饋 刷卡最高賺16%回饋

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導

搶情人節商機，北富銀今（14）日針對信用卡卡友推三大超殺回饋：辦卡送刷卡金、購物享最高16%回饋、數位銀行開戶並登入最高抽500元momo幣。

台北富邦銀行指出，分析近期社群平台情人節討論發現，除了玫瑰、香水及巧克力等經典品項外，彩妝、飾品和手錶也是網友相當關注的禮品類型，此外，受本土疫情平穩及元宵節燈會活動帶動，餐廳、電影和國內旅遊的討論熱度也不低。

第一殺回饋刷卡金部分，在2月14日到2月15日兩天，新戶透過北富銀LINE官方帳號活動推播之專屬連結申辦J卡、momo卡、台灣大Open Possible聯名卡正卡，核卡後30天內任刷一筆一般消費，即可享有200元刷卡金回饋。

另外，2月1日到3月31日期間線上申辦富邦J卡正卡，核卡後設定數位存款帳戶代扣繳信用卡卡費，並於30天內不限金額任刷一筆一般消費，同樣可獲得200元刷卡金。

若本身已擁有富邦卡，也可以透過北富銀LINE官方帳號推薦好友辦卡獲得優厚回饋。1月14日到3月31日期間推薦新戶申辦J卡並任刷一筆，可享每戶300元起的刷卡金回饋，回饋無上限。

第二殺回饋為電商購物回饋。北富銀2月還提供了相當豐富的刷卡優惠，電商購物中，如果以momo卡在momo購物網消費千大品牌商品滿額並完成登錄，最高可享16% momo幣回饋；用富邦信用卡在蝦皮購物、PChome線上購物、Yahoo購物、東森購物、myfone購物、淘寶/天貓等平台消費滿額並完成登錄，最高可享8%回饋。

第三為抽獎活動，在2月14日到3月14日期間，只要成功開立北富銀數位銀行帳戶並登入行動銀行即可參加抽獎，有機會把500元momo幣帶回家；此外，活動期間連續每日登入行動銀行，也能獲得一次50元momo幣抽獎機會。同一時期，進入北富銀LINE官方帳號「情人節限定活動專區」，推薦好友經指定網頁成功申辦J卡、momo卡或Open Possible聯名卡正卡，推薦人完成行動銀行登入即可參加抽獎，同樣有機會帶走500元momo幣。

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