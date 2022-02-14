快訊

情人節大禮！威力彩12.1億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

開春享優惠 悠遊付綁定上海商銀、北富銀有禮

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
慶祝上海商銀上線，使用悠遊付綁定上海商銀帳戶消費扣款，就有100元悠遊付儲值金紅包可拿。圖／悠遊卡公司提供
慶祝上海商銀上線，使用悠遊付綁定上海商銀帳戶消費扣款，就有100元悠遊付儲值金紅包可拿。圖／悠遊卡公司提供

虎年開春悠遊付就送好禮，慶祝上海商銀上線，使用悠遊付綁定上海商銀帳戶消費扣款，就有100元悠遊付儲值金紅包可拿，首次綁定台北富邦銀行帳戶也有10%回饋，讓你新春就可沾喜氣。

歡慶上海商銀成為第16家悠遊付合作銀行，自2月14日起至6月30日，使用悠遊付綁定上海商銀帳戶，並完成任一筆不限金額消費扣款，即可獲得悠遊付儲值金100元(限量5,000名)。

自2月15日起至4月30日，以台北富邦銀行一般存款帳戶或數位存款帳戶首次綁定悠遊付並直接扣款消費，筆筆皆享消費金額10%悠遊付儲值金回饋，每帳戶累計最高100元悠遊付儲值金，活動回饋上限30萬元，額滿為止。

對於沒有信用卡或不習慣使用信用卡消費的民眾，使用綁定帳戶扣款，一樣可以享受電子支付「只要一支手機、隨處皆可消費」的便利，透過綁定帳戶也可以自動幫悠遊付錢包儲值，轉帳給他人或收款，更能一鍵搞定。

悠遊付 上海商銀 台北富邦銀行 信用卡

延伸閱讀

獨／出售案牽動信用卡洗牌 玉山銀家樂福卡陷去留危機

她卡被盜刷 銀行說「等入帳」再申訴 警察都喊誇張 養好習慣不當別人「財神爺」

收到無法運送包裹簡訊 詐團陷阱誘騙信用卡資料

iPhone新功能要變「行動收銀機」！ 店家不用刷卡機也能Apple Pay

相關新聞

俄烏風雲、Fed揚鷹 「實質資產」類型受注目

美聯準會升息預期攀升，又加上俄烏戰雲密佈，衝擊金融市場，全球風險性資產下跌，少數避險型資產上揚。法人預期美、俄、烏局勢2...

台股重摔失守萬八 新台幣同步下挫收近3個半月新低

俄烏情勢緊繃，金融市場瀰漫恐慌情緒，台灣今天股匯市同步下挫，台股大跌失守萬八，新台幣匯率也在外資撤離之下走低，收在27....

瑞銀：通膨將回落 地緣政治緊張未來數月降級

俄烏邊境局勢劍拔弩張，瑞銀表示，雖然不能排除軍事升級及實施新一輪制裁的可能性，但即使發生入侵事件，不認為能源供應會出現中...

俄烏戰爭機率暫不高 半導體材料斷供疑慮有限

美國政府示警俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭，上周五（11日）美股四大指數重挫，美10 年公債利率降9點至1.94%，美元指數升...

新台幣貶2.7分 收27.873元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收27.873元，貶2.7分，成交金額10.02億美元

開春享優惠 悠遊付綁定上海商銀、北富銀有禮

虎年開春悠遊付就送好禮，慶祝上海商銀上線，使用悠遊付綁定上海商銀帳戶消費扣款，就有100元悠遊付儲值金紅包可拿，首次綁定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。