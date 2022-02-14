北富銀推情人節超甜回饋 購物最高可享16%回饋

浪漫情人節到來，為陪伴卡友度過甜蜜佳節，台北富邦銀行特別推出情人節活動，不僅辦卡享回饋、刷卡有優惠，連登入行動銀行都有機會獲得momo幣，用超甜回饋為浪漫2月貢獻一「幣」之力。

北富銀表示，情侶之間最重要的就是認同感，許多人喜歡穿情侶裝、戴情侶對戒，就是希望能藉此增進情誼，其實除了衣著飾品外，也可以透過日常使用的隨身物品低調展露默契，像是北富銀的Ｊ卡和momo卡，都提供了極具設計感的配對卡面，情侶不妨趁著情人節攜手申辦情侶對卡，還可以把辦卡回饋的刷卡金當作約會基金，用別具巧思的方式營造專屬甜蜜氛圍。

在2月14日~2月15日兩天，新戶透過北富銀LINE官方帳號活動推播之專屬連結申辦J卡、momo卡、台灣大Open Possible聯名卡正卡，核卡後30天內任刷一筆一般消費，即可享有200元刷卡金回饋；也可以在2月1日~3月31日期間線上申辦富邦J卡正卡，核卡後設定數位存款帳戶代扣繳信用卡卡費，並於30天內不限金額任刷一筆一般消費，同樣可獲得200元刷卡金。

若本身已擁有富邦卡，也可以透過北富銀LINE官方帳號推薦好友辦卡獲得優厚回饋。1月14日~3月31日期間推薦新戶申辦J卡並任刷一筆，可享每戶300元起的刷卡金回饋，回饋無上限，推薦越多賺越多；在2月14日~3月14日活動期間進入北富銀LINE官方帳號「情人節限定活動專區」，推薦好友經指定網頁成功申辦J卡、momo卡或Open Possible聯名卡正卡，推薦人完成行動銀行登入即可參加抽獎，有機會帶走500元momo幣。

北富銀在2月還提供了相當豐富的刷卡優惠，從電商、百貨、餐飲到交通旅遊應有盡有，充分滿足卡友準備浪漫驚喜的需要。以電商購物為例，活動期間以momo卡在momo購物網消費千大品牌商品滿額並完成登錄，最高可享16% momo幣回饋；用富邦信用卡在蝦皮購物、PChome線上購物、Yahoo購物、東森購物、myfone購物、淘寶/天貓等平台消費滿額並完成登錄，最高可享8%回饋，想要選購好禮的卡友可以把握良機。

除了準備禮物，隨著數位金融興起，利用行動銀行轉帳發個520元(我愛你)、1314元(一生一世)等別具意涵的小紅包，也是時下常見的傳情方式。情侶間不時有聚餐、休閒及其他金流往來需要，但如果雙方帳戶分屬不同銀行可能就得支付跨行轉帳手續費，北富銀建議情侶可善用數位服務線上開設同家銀行帳戶，不僅流程簡便快速，還能積少成多省下轉帳手續費。在2月14日~3月14日期間，只要成功開立北富銀數位銀行帳戶並登入行動銀行即可參加抽獎，有機會把500元momo幣帶回家；此外，活動期間連續每日登入行動銀行，也能獲得一次50元momo幣抽獎機會，情侶不妨趁機開戶，讓銀行為彼此見證愛情，還有機會贏得約會基金。