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職籃金控大戰 「台新夢想家」開春人氣旺 推證券主題周

聯合報 / 記者鄒秀明╱台北即時報導
台新夢想家年後首戰，取得1勝1負成績，舉辦台新證券主題日也吸引滿場球迷進場加油。台新證券董事長郭嘉宏（左三）與台新證券總經理林献群（左一）分別擔任六、日賽事開球嘉賓。台新提供
台新夢想家年後首戰，取得1勝1負成績，舉辦台新證券主題日也吸引滿場球迷進場加油。台新證券董事長郭嘉宏（左三）與台新證券總經理林献群（左一）分別擔任六、日賽事開球嘉賓。台新提供

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+自12月開打以來，即便受疫情干擾，新賽季無論進場人數或觀賽收視皆屢創佳績，由台新銀行冠名贊助的「福爾摩沙台新夢想家」，今年除了有「新」夥伴台新人壽與台新證券加入，球員整體實力也大幅提升。年後首戰，備受球迷關注與富邦勇士對決的「職籃金控大戰」，仍然是本系列賽球迷津津樂道的話題。

台新夢想家延續先前氣勢，於周六(12日)、周日(13日)的「台新證券主題週」在主場接連對決臺北富邦勇士、高雄鋼鐵人，拿下1勝1負佳績，賽事高潮迭起。台新表示，將持續支持台新夢想家，成為選手最堅強的後盾，同時呼籲民眾出門或在家看球，都要做好防疫工作，並可透過Richart Life App夢想家選單來關注球員及賽事動向，一起支持職籃發展。

首次參與職籃活動開球的台新證券董事長郭嘉宏表示，台新證券與夢想家球風相當符合，除了重視團隊，也強調效率與準確性，因此未來會加速與數位金融的結合，提供更優質與多元的線上服務，致力朝前十大券商邁進。

台新證券總經理林献群則指出，台灣職籃與股市，近幾年皆受到年輕人重視，台新證券因此提供低門檻、低手續費及多元跨載具的交易平台給年輕的投資小白，並且攜手Richart打造更便捷的線上開戶服務，獲得熱烈迴響，也讓台新證券經紀市占攀至2.4%新高。台新證券以全市場最低的存股門檻為號召，推出為年輕族群打造的定期定股存股服務，即使1股也能存，手續費最低1元起，希望能讓更多年輕族群在台新證券跨出投入股市的第一步。

台新銀行總經理暨台新夢想家榮譽領隊尚瑞強表示，台新自冠名贊助夢想家以來，積極將各項金融服務與優惠帶進球場，本次主題週是職籃跨證券領域結合賽事活動，雙方也推出包括零秒出手、夢想起飛等主題遊戲，並且贈送口罩、包包等禮物，幫助球迷建立更多元的金融知識。早已深植球迷心中的台新銀行Richart Life 也不缺席，今年賽季會持續在比賽中場活動中，發送台新Point給球迷，讓球迷能透過台新Pay折抵點數來購買球隊週邊商品。

台新夢想家年後首戰，舉辦台新證券主題日也吸引滿場球迷進場加油。台新證券董事長郭嘉宏首次參與職籃活動，為賽事開球。台新提供
台新夢想家年後首戰，舉辦台新證券主題日也吸引滿場球迷進場加油。台新證券董事長郭嘉宏首次參與職籃活動，為賽事開球。台新提供

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