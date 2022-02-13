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獨／家樂福出售案牽動洗牌 玉山銀「護山神卡」陷去留危機

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續約否？玉山銀、家樂福各自有壓力

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
銀行主管說，十年前家樂福聯名合約從聯邦銀換成玉山銀，當時收單機台、刷卡系統、帳務全更迭，當年就搞得人仰馬翻，如今家樂福門市更多，一旦要換新東家，家樂福也得衡量轉換的風險問題。圖為2019年「玉山銀行ATM」宣布進駐全台家樂福門市。圖／玉山銀行提供
銀行主管說，十年前家樂福聯名合約從聯邦銀換成玉山銀，當時收單機台、刷卡系統、帳務全更迭，當年就搞得人仰馬翻，如今家樂福門市更多，一旦要換新東家，家樂福也得衡量轉換的風險問題。圖為2019年「玉山銀行ATM」宣布進駐全台家樂福門市。圖／玉山銀行提供

家樂福聯名卡是玉山銀最神卡，累計發卡量衝破150萬張，是目前市場上第三大破百萬張卡的聯名卡，對玉山銀來說，絕對具有舉足輕重的關鍵影響力，有「不得不續約」的壓力。

據金管會2021年底統計，玉山銀總流通卡數達662萬張卡、2021年全年刷卡額4529億元、市占率14.6%，流通卡數和刷卡額均排名市場第三大，一旦家樂福這塊肥肉被人叼走，玉山銀恐將少掉近1/4發卡量，是否保得住刷卡老三，將面臨極大挑戰。

對家樂福而言，也會有轉換風險問題。銀行主管說，十年前家樂福聯名合約從聯邦銀（2838）、換成玉山銀，當時收單機台、刷卡系統、帳務全更迭，當年就搞得人仰馬翻，如今家樂福門市更多，一旦要換新東家，家樂福也得衡量轉換的風險問題。

對新接手的銀行來說，則會有兩大挑戰，一是量販店聯名卡一向是發卡綁收單，收單手續費幾乎沒賺頭外，還得支付家樂福權利金、提供卡友高刷卡回饋等，還沒看到賺頭、就得先掏一筆大錢，成本與效益間該如何衡量。

二是，在電子支付市場當道下，量販店的客戶名單，是否仍是大家爭搶的香餑餑？又該如何利用這些新客戶、創造更多附加價值和跨售經營？這也是想搶下家樂福聯名合約新東家的一大考驗。

玉山銀 家樂福

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