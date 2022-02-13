快訊

冬奧／女子500m競速滑冰黃郁婷排名第26 美國黑人女將摘下金牌

獨／家樂福出售案牽動洗牌 玉山銀「護山神卡」陷去留危機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

戀人也變陌生人！一文看懂玉山銀與統一集團愛恨情仇

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
2015年玉山銀更踢走北富銀，拿下統一阪急百貨聯名卡，雙方猶如一對熱戀中的戀人。圖／聯合報系資料照
2015年玉山銀更踢走北富銀，拿下統一阪急百貨聯名卡，雙方猶如一對熱戀中的戀人。圖／聯合報系資料照

2010年前玉山銀開始和統一（1216）集團合作，當時只要持玉山銀卡在7-ELEVEN門市加值或消費，就可抽獨家聲光公仔、送高紅利點數、還有玉山公仔去高雄做氣球大遊行活動，2015年玉山銀更踢走北富銀，拿下統一阪急百貨聯名卡，雙方猶如一對熱戀中的戀人。

但商場如戰場，戀人也變陌生人。

關係裂痕在2016年，據傳，當年統一集團參與經營的三家百貨，從統一阪急、南紡購物中心、及高雄夢時代，玉山銀都想要一舉拿下聯名合約，未料最後南紡購物攜手中信銀、夢時代更花落華南銀，玉山銀只拿下北部一家單點百貨，備感意外。

2019年玉山銀和南山人壽發行「南山廣場聯名卡」，提供微風南山百貨的獨家優惠，讓統一集團內部頗有微詞。

2019年玉山銀和南山人壽發行「南山廣場聯名卡」，惹了統一集團不快。圖／玉山提供
2019年玉山銀和南山人壽發行「南山廣場聯名卡」，惹了統一集團不快。圖／玉山提供

信用卡圈人士私下說，當時統一阪急和玉山銀聯名合約仍在，依市場常規，通常都會避免「競業」發行聯名卡，但玉山銀卻與相同都在信義區一級百貨戰區內，和微風南山百貨牽手，惹了統一集團一身不快。

隨後玉山銀2021年更直接轉向和全家便利店合資申設「全盈支付」電子支付機構，也在全家設置ATM；統一集團7-ELEVEN門市除只讓中國信託銀ATM進駐外，2021年更與中信銀發行統一企業員工認同卡，玉山銀和統一集團終是無言的結局。

玉山銀 統一集團

延伸閱讀

一招破解惡魔級夾娃機！網紅狂掃PS5等100萬元獎品 店主拒埋單

相關新聞

獨／出售案牽動信用卡洗牌 玉山銀家樂福卡陷去留危機

法商零售巨擘家樂福（Carrefour）擬出售台灣子公司股權案，讓玉山銀的「護山神卡」、發卡量破百萬張的家樂福聯名卡，如...

戀人也變陌生人！一文看懂玉山銀與統一集團愛恨情仇

2010年前玉山銀開始和統一（1216）集團合作，當時只要持玉山銀卡在7-ELEVEN門市加值或消費，就可抽獨家聲光公仔...

續約否？玉山銀、家樂福各自有壓力

家樂福聯名卡是玉山銀最神卡，累計發卡量衝破150萬張，是目前市場上第三大破百萬張卡的聯名卡，對玉山銀來說，絕對具有舉足輕...

烏俄戰爭一觸即發 金管會緊盯金融業曝險2291億

烏克蘭、俄羅斯戰爭一觸即發，金管會緊盯金融業新台幣2291.71億元曝險，其中以保險業曝險1470億元最高，若以地區別觀...

匯市最前線／台幣弱勢 區間波動

美國通膨警鐘高鳴，市場預期美國貨幣政策將更「鷹」，促使國際美元走強，外資上周五（11日）匯出約1億美元，壽險、投信與油款...

FinTech群雄並起 掀戰火

數位金融蓬勃發展，在樂天商銀、LINE Bank上線營運後，最後一家純網銀「將來銀行」也進入試營運階段，最快第1季底開業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。