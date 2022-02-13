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戀人也變陌生人！一文看懂玉山銀與統一集團愛恨情仇
2010年前玉山銀開始和統一（1216）集團合作，當時只要持玉山銀卡在7-ELEVEN門市加值或消費，就可抽獨家聲光公仔、送高紅利點數、還有玉山公仔去高雄做氣球大遊行活動，2015年玉山銀更踢走北富銀，拿下統一阪急百貨聯名卡，雙方猶如一對熱戀中的戀人。
但商場如戰場，戀人也變陌生人。
關係裂痕在2016年，據傳，當年統一集團參與經營的三家百貨，從統一阪急、南紡購物中心、及高雄夢時代，玉山銀都想要一舉拿下聯名合約，未料最後南紡購物攜手中信銀、夢時代更花落華南銀，玉山銀只拿下北部一家單點百貨，備感意外。
2019年玉山銀和南山人壽發行「南山廣場聯名卡」，提供微風南山百貨的獨家優惠，讓統一集團內部頗有微詞。
信用卡圈人士私下說，當時統一阪急和玉山銀聯名合約仍在，依市場常規，通常都會避免「競業」發行聯名卡，但玉山銀卻與相同都在信義區一級百貨戰區內，和微風南山百貨牽手，惹了統一集團一身不快。
隨後玉山銀2021年更直接轉向和全家便利店合資申設「全盈支付」電子支付機構，也在全家設置ATM；統一集團7-ELEVEN門市除只讓中國信託銀ATM進駐外，2021年更與中信銀發行統一企業員工認同卡，玉山銀和統一集團終是無言的結局。
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