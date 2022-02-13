獨／出售案牽動信用卡洗牌 玉山銀家樂福卡陷去留危機

法商零售巨擘家樂福（Carrefour）擬出售台灣子公司股權案，讓玉山銀的「護山神卡」、發卡量破百萬張的家樂福聯名卡，如今正陷入去留危機。

據了解，玉山銀與家樂福聯名合約將在2022年12月到期，雙方正就續約與否做洽談協商，其中最大變數是：統一集團一旦接手家樂福，玉山銀與家樂福長達十年的聯名合作恐告終。

「誰願意跟競爭對手合作的銀行發行聯名卡？」一家民營銀行主管私下直言，玉山銀與統一（1216）關係，在玉山銀發南山廣場聯名卡時已現動搖，隨後玉山銀又與全家便利店合資成立電子支付機構，前有百貨、後有支付競爭，雙方似乎已漸行漸遠。

據透露，即便目前仍居主導地位的家樂福，仍偏愛玉山銀，但也不排除與其他銀行洽談的可能性；市場點名與統一集團關係密切、又沒有量販卡的中信銀機會大，而曾與家樂福發聯名卡的聯邦銀（2838），也正摩拳擦掌、躍躍欲試。

目前玉山銀家樂福聯名卡發卡量逾150萬張卡，占玉山銀總發卡量近1/4強，一旦家樂福換新東家，信用卡市場將面臨大洗牌。

玉山銀總經理陳茂欽直言，家樂福是我們重要客戶，合約到期都會爭取續約，因目前家樂福出售程序和對象都無法預知，後續變動也無法預測，認為對續約影響應有限；家樂福表示，目前與玉山銀行的合作關係一切正常。

玉山銀是在2011年12月從聯邦銀手中，奪下家樂福聯名合約，雙方合作長達十年，原本合約是在2021年底到期，因疫情而自動展延到今年底。

據了解，過去雙方合作期間，玉山銀除替家樂福締造破百萬發卡量，還替家樂福做客戶消費行為等大數據分析、提供獲客策略的附加價值，讓法商家樂福非常滿意。

在2016年底續約那年，當時台灣（1711）家樂福總經理貝賀名還和玉山銀董事長黃男州，雙方一起攻上玉山山頂，在山頂上完成再續約五年，猶如雙方立下山盟海誓，當時貝賀名還告訴黃男州，5年後的續約，要在法國最高峰白朗峰締盟。

5年後的今天，法商出售股權案卻一舉打亂了玉山銀的續約算盤。

據透露，玉山銀仍積極與家樂福爭取續約，家樂福除優先與玉山銀洽談外，也不排除再另找其他銀行合作的可能性。

市場人士說，若家樂福無法在今年底合約到期前拍板出售股權案，一般來說，可能會先與玉山（2884）做短期續約、或是在合約中做附註。依發卡時程推估，若家樂福要找新東家，得在6月拍定、10月對外公告，12月換發卡。

台灣家樂福股東結構中，營運由持股6成的法商家樂福主導，統一集團握4成，一旦家樂福由統一接手主導，與玉山銀續約合作可能性恐大降。

目前市場量販聯名卡，國泰世華銀擁有Costco聯名卡、台新銀則與大潤發合作，都有競業條款，已無法爭取，而北富銀主推J卡和MOMO卡，較不走量販聯名卡模式，有能力一口氣同時拿下發卡和收單業務者，以中信銀最具實力。