烏俄戰爭一觸即發 金融業在俄羅斯暴險2292億元

俄羅斯與烏克蘭的緊張形勢升溫，市場關注台灣金融業在烏俄暴險情況。據金管會截至2021年底統計，台灣金融業在烏俄暴險額達2291.71億元，其中俄羅斯達2090.85億元最多，烏克蘭則僅200.86億元。

烏俄戰爭一觸即發，市場預期，若烏俄開戰，恐將讓目前高漲的通膨更加惡化，金管會也表示，將密切關注地緣政治風險。

據金管會到2021年底統計，俄羅斯暴險部分，以保險業投資1470億元最多，國人透過投信基金和境外基金握有俄羅斯暴險部位則分別為214億元及354億元，各占其基金淨值0.43%與0.91%，合計568億元次之，銀行業則是52.85億元。

烏克蘭暴險則更低，保險業完全沒有投資烏克蘭，僅國人透國投信基金和境外基金握有烏克蘭暴險部位分別為50.8億元及150億元，各占其基金淨值0.1%與0.38%，合計200.8億元，銀行業暴險僅0.06億元。

至於證券期貨業在俄羅斯和烏克蘭則完全沒有任何暴險金額。