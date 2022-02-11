元月台股散戶退場 本土券商成交市占率下滑

台股今年元月加權指數下跌2.9%，成交量、周轉率、當沖量、散戶參與程度都下滑，影響證券商經紀業務。主要證券商元月成交金額比去年12月下跌兩成以上，也牽動證券商市占率排名。整體來說，大中型本土券商成交市占率大多下滑，外資券商成交市占率則上揚。

臺灣證券交易所統計，證券商元月成交金額前四名仍未撼動，市占率龍頭由元大證券蟬聯，但由去年12.97%下滑到11.79%，第二名凱基證券市占率由10.72%下滑到10.38%，第三名富邦證券由6.1%下滑至5.45%，第四名永豐金證券由4.75%降到4.65%。

由於元月自然人退場較多，外資證券商在元月成交金額市占率上揚。第五名摩根大通證券市占率由4.38%提升到4.42%，第六名瑞銀證券從2.14%提高到4.4%，第八名美林證券從3.34%提高到3.61%。第七名則是國泰證券也從3.53%提高到3.78%。

第九名及第十名都是本土券商。群益金鼎證券元月的成交金額市占率3.56%，低於去年的4.02%；元富證券元月的成交金額市占率3.34%，也低於去年的3.54%。

證交所統計，今年元月台股成交量周轉率9.61%，低於去年12月的13.09%；元月當沖成交值占比35.75%、平均每日當沖戶數108,395戶，也都低於去年12月。自然人成交值比重由66.15%降至60.29%，外資成交值比重由25.32%上升至28.67%。