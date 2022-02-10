不想拿鈔票了！國人手機「嗶」消費衝破5兆元

2021年疫情催生零接觸商機，反讓非現金支付筆數和金額出現兩樣情。據金管會最新統計，去(2021)年全年非現金支付筆數達47.26億筆、消費金額5.444兆元，各年減9.5%、及年增9.24%，出現「筆數減、金額卻反增」的情況，顯示疫情後，國人根本不想再拿鈔票消費了，讓非現金支付消費金額一路走揚。

銀行局副局長林志吉解釋，非現金支付筆數減少是因2021年5~7月是疫情三級警戒期間，這段期間多數國人居家上課、辦公，使用悠遊卡、或儲值卡搭乘交通工具大幅減少，導致全年支付筆數僅剩47.26億筆，年減4.95億筆。

林志吉說，去年4月疫情前捷運量平均有200萬人次，5月進入疫情後，大減只剩40萬人次，一天差了160萬人次，若單看台北捷運運輸量，也從前年6.96億次驟降到去年5.31億次，差了3成。

據數據顯示，去年第二季疫情期間，非現金支付筆數和金額較前年同步下滑，但第三季起，筆數依舊無法回到前年榮景，反倒是消費金額從谷底反彈。

若進一步分析第三季信用卡、和電子支付帳戶交易金額來看，去年第三季全台刷卡額仍較前年略減85億元，但電子支付帳戶及ATM轉帳則有顯著增加，顯示國人在解除三級警戒後，仍多以網購、外送等非實體通路為主做消費，國人比起拿鈔票付錢，更願意用手機「嗶」或「掃」消費。

林志吉說，第四季則開始有振興五倍券，國人多綁定數位券拿優惠，加上疫情趨穩，非現金支付金額加速成長。

所謂「非現金支付（如悠遊卡）、電子支付（如街口支付）及行動支付（如Apple Pay、台灣Pay），加上國人最常用的ATM轉帳。

金管會是在2021年3月宣布非現金支付的三年計畫，訂定2023年非現金支付交易筆數要成長50%（年增15%）、交易總額要達到6兆元（年增8%）。

若以去年交易筆數僅47.26億筆，年減9.5%，顯然並沒有達陣，離2023年全年交易筆數目標78.32億筆，還差了2/3；交易總額達5.444兆元、年增9.24%，則離6兆元僅差5600億元，可望2022年可提早達陣。