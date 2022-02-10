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全家向金管會申請電子支付執照 全聯最慢3月底前要提出

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
全家與全聯分別投資「全盈支付」與「全支付」，去年底宣布「通路共享」策略，共同打造以用戶為中心支付生態圈，圖為全聯目前的PX Pay。圖／全聯福利中心提供
全家與全聯分別投資「全盈支付」與「全支付」，去年底宣布「通路共享」策略，共同打造以用戶為中心支付生態圈，圖為全聯目前的PX Pay。圖／全聯福利中心提供

全聯100%投資的「全支付」，與全家便利商店、玉山銀合作投資的「全盈支付」，去年6月雙雙取得金管會的設立許可，依法兩家電子支付還要正式提出營業執照申請經金管會審核，才能正式對外開業。金管會今表示，全盈支付已提出申請，正在審核中，全支付還未提出申請，截止日期是到3月28日。

全聯的「全支付」，與全家便利商店、玉山銀合作的「全盈支付」，去年12月底宣布「通路共享」策略結盟，強強聯盟震撼業界。但其實兩家電子支付目前僅獲得設立許可，還未正式拿到營業執照，因此兩家都還沒有對外開業。

金管會銀行局副局長林志吉表示，依規定兩家電子支付都要在去年12月28日提出營業執照申請，但依法可展延一次，兩家電子支付都有申請展延，金管會也同意展延，因此最後時間是要在今年3月28日前提出申請。目前全盈支付已經提出申請，金管會正審核中，全支付還未提出申請。

針對兩家電子支付還未開業已宣布「通路共享」，林志吉也表示，全盈支付與全支付的會員，可以到彼此的實體通路使用，這涉及電子支付雙方委託對方收付資訊的傳遞，依規定要在拿到營業執照後再申請備查，對兩家公司合作予以尊重。

金管會 全家便利商店 家電

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