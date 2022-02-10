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ATM霸主中國信託做這件事 展現一哥風範

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
中信金控行政長高人傑(左二)、中信兄弟啦啦隊Passion Sisters人氣成員峮峮(右二)共同為全台最大ATM開展站台。記者林俊良/攝影
中信金控行政長高人傑(左二)、中信兄弟啦啦隊Passion Sisters人氣成員峮峮(右二)共同為全台最大ATM開展站台。記者林俊良/攝影

中國信託在台北市信義計畫區ATT 4 FUN廣場設置一座高達320公分的全台最大ATM展間，規劃ATM冷知識區、數位互動牆、趣味立體拍照牆、真人抓鈔機等四大主題，今(10)日下午舉行開展記者會。中信金控（2891）行政長高人傑說，金管會統計，台灣民眾去年使用ATM超過9億次，中信銀行占比超過四成、將近4億次，這是蠻驚人的數字。

中信銀行目前有大約6,800台ATM，使用人次占比超過四成，無論ATM台數或使用人次都高居國內金融機構第一。高人傑說：「我們有義務，不只是展示ATM的使用功能，而是讓民眾藉由互動模式，把財經的冷知識，以及財經的新聞，變成共同的知識，並且降低學習的年齡層。」

高人傑說：「國外都已經把財經的教育降到中小學以下了，財經知識其實很生澀、冷僻，我們只是藉由拋磚引玉的行為，讓大家覺得財經並不是那麼遙不可及、不可觸摸。」

他並表示，最喜歡中信銀行的兩項金融服務，建議大家不妨試試看。一個是指靜脈的提款功能，另外一個是行動支付的功能。「身上什麼錢包（註：指金融卡）都不用帶，只要用你的手機，甚至手機也沒帶，彈指神功也可以通行無阻（註：指靜脈提款、轉帳等）」。

中信ATT 4 FUN廣場的展出，即日起至今年2月23日止，展覽期間每逢周末下午2時至5時，中國信託集團人氣吉祥物將至現場與民眾同樂。

活動期間追蹤「Home Run Taiwan」IG帳號，上傳與全台最大ATM合照，就能獲得一次進入金庫抓鈔的機會，1美元現鈔、中信兄弟商品折價券、中信特攻籃球賽門票、峮峮酷卡等豐富獎品任您抓，現場拍照打卡還有機會抽中7-11禮券、峮峮簽名球等。

高人傑表示，除了在台北市信義區ATT 4 FUN現身外，2月25至5月2日將移至大稻埕碼頭貨櫃市集，5月28日至7月3日於台中洲際棒球場等地巡迴展出，歡迎各地民眾全家一同體驗，詳情請上「Home Run Taiwan」粉絲團查詢。

中信金控行政長高人傑(中)、中信兄弟啦啦隊Passion Sisters人氣成員峮峮(左)邀請民眾體驗與ATM互動樂趣。記者林俊良/攝影
中信金控行政長高人傑(中)、中信兄弟啦啦隊Passion Sisters人氣成員峮峮(左)邀請民眾體驗與ATM互動樂趣。記者林俊良/攝影

中信銀行 ATM

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