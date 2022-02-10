挺危老都更 金融都更公司北市金門街危老重建案動工

公股挺都更危老再添一樁，由政府政策性成立的泛公股事業「臺灣金融聯合都市更新服務公司」協助地主以自地自建方式進行危老重建的台北市中正區金門街「紀州樂章」案，在今天(10日)由地主、金融都更公司、華南銀行、營造廠樹盛公司、建築師等共同舉行開工動土儀式。

位於台北市中正區金門街的「紀州樂章」案，原是屋齡將近50年的3層樓公寓，緊鄰知名文化景點「紀州庵」，步行到古亭捷運站只要10分鐘，區位條件相當好，但是由於房屋老舊，鋼筋裸露情形嚴重，居住品質及房價都不佳，更有安全疑慮，經過金融都更公司協助，在優先考量建築物安全及環境貢獻的前提下，透過耐震、綠建築及無障礙設施等設計取得近40％的容積獎勵，重建後將搖身變成地上9層、地下3層的嶄新安全住宅大樓。

「紀州樂章」是地主自行出資重建，由金融都更公司負責全案管理服務，華南銀行提供地主信託與融資。

地主曾先生提到，有很多開發商、推動師來談危老重建，會選擇金融都更公司，「看上的不只是專業，更有令人信賴、讓人放心的公股品牌背景和強大公股銀行團股東資源」。

地主黃先生則表示，金融都更公司在整個服務過程都是公開、公平、透明的，而且很務實，「處處都在幫我們設想」、「華南銀行也是盡全力在幫我們」。他說，舊房子拆除時幾乎每一天都會到現場看，營造廠的施工品質、工地安全、環境維護都做得很好，鄰居們一直來詢問，也想要都更或危老重建。

金融都更公司表示，都更及危老重建成功的首要關鍵是住戶彼此間的團結、合作及公平。「紀州樂章」重建計畫在109年7月獲准，110年4月領得建造執照，111年初完成老舊建物拆除作業，今天(10日)舉行開工儀式，將在113年初完工。地主曾先生開心地提到「熱銷情況超過預期」，與會團隊共同承諾一定會盡全力為施工品質把關。

臺灣金融聯合都市更新服務公司乃唯一政策性成立，秉承政府加速推動都更及危老重建政策，由財政部、內政部指導，集合了臺銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、兆豐、臺企銀等八大公股行庫及台灣金聯資產管理公司、全國農業金庫共同合資成立，專責提供民眾都更及危老重建過程中包括協助整合、重建計畫、設計規劃、信託金融、建築設計、營造發包與工程管理、銷售協助、顧問諮詢等都更及危老重建全方位服務的專業公司。