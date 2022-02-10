法國巴黎保險新任台灣區總經理黃莉雰上任

法國巴黎銀行集團今日宣布，法國巴黎保險台灣區總經理職位由黃莉雰接任；黃莉雰擁有超過25年的專業資歷，曾於亞洲多家國際性金融公司工作。於2017年加入法國巴黎保險集團，掌管策略、績效管理與創新。她所制定的整體策略，新業務開發與引領創新、推動數位化和轉型發揮重要作用。在她的領導之下，法國巴黎保險期望，在台灣愈趨激烈的產業競爭中仍不斷地提升競爭力，持續優化創新並加速數位轉型。

在加入法國巴黎保險之前，黃莉雰在花旗銀行擔任管理職務達17年，並在台灣以及亞太區總部擔任數個重要的職位。卸任前她是台灣區企業金融與消費金融的財務規劃與分析最高主管。

法國巴黎保險致力成為未來保險的領航者，與超過20家台灣金融通路夥伴建立穩固的合作關係，以提供客戶和合作夥伴更多的正向保險體驗為目標。在黃莉雰的領導下，將持續強化法國巴黎保險在台灣市場的領導地位。

法國巴黎保險亞洲區總裁黃𨭎葹表示，憑藉黃莉雰引領創新轉型與整體策略規劃的豐富經驗，深信她能引領法國巴黎保險台灣區，加速業務轉型發展、繼而強化業務營運效能與人才培育。法國巴黎保險深耕台灣超過23年，將持續鞏固房貸型壽險及投資型保險的市場領導品牌地位，除了透過數位轉型、產品及服務創新，擴展保險普及化，致力於提供保戶、合作夥伴及社會正向積極的影響力，借助創新的保險解決方案，協助個人建立更完善的保障計畫，以充滿安心與信心迎向未來。