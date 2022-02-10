退撫基金績效表現創新高 近3年平均高於預定收益率

銓敘部今天表示，公務人員退撫基金截至去年第4季，整體基金收益數為795.03億元，年收益率為11.85％，績效表現創近年新高，其中自行經營的收益數為304.17億元，年收益率為8.68％；委託經營收益數為490.86億元，年收益率為15.33％。公保準備金整體規模為3439.27億元，累計收益為464.14億元，收益率13.86％。

銓敘部今天在考試院會以「公務人員退休撫卹基金110年之財務運用情形」為題進行業務報告。

銓敘部指出，去年第4季Omicron新變異病毒來勢洶洶，且美國聯準會釋出偏鷹派訊息，致金融市場波動加劇，惟後續市場正面看待疫情及美國聯準會貨幣政策轉變，股市重回多頭走勢。

退撫基金截至去年第4季止，整體基金收益數為795.03億元，年收益率為11.85％，績效表現創近年新高。另以去年12月31日為基準日，近3、5、10年的加權平均收益率分別為10.38％、7.55％、6.13％，均高於預定收益率，績效表現穩健良好。

公務人員退休撫卹基金管理委員會表示，全球在歷經去年的快速反彈後，經濟將面臨後疫情時期新的挑戰，諸如國際通膨壓力高漲、主要央行貨幣政策正常化、地緣政治緊張局勢，以及中國經濟成長可能放緩等。未來將關注疫情及金融情勢變化，適時調整投資組合，以強化防禦能力。

考試院長黃榮村表示，通膨較預期為久、供應鏈瓶頸及新冠肺炎疫情皆持續，都將影響全球經濟增長，特別是美國聯準會開始升息的時間早於預期，將帶來額外的風險。基金管理會應密切關注各項不確定因素，並妥為規畫因應，積極維護基金參加人員權益。

黃榮村也說，公保準備金去年截至12月底運用績效達13.86%，值得肯定；近期全球通膨情況較嚴峻，美國Fed可能提早升息，金融市場大幅動盪，全球股市是否繼續維持多頭型態，請台銀提早留意因應。