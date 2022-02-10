只到2月28日 國泰投信基金申購限時優惠

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農曆新春期間，台股封關未開盤，美股四大指數則多走揚，美國聯準會主席鮑爾近日表示市場的升息預期已大致反映，使得市場焦點逐漸轉向基本面及財報狀況，政策恐慌減少，加上美國經濟數據優於預期，帶動美股及主要國家股市週線普遍收漲。

國泰投信認為，台股農曆休市期間，全球股市雖存有不確定風險，但表現相對穩定且主要市場普遍呈現回升，加上台股基本面扎實，年後資金歸隊後，有望力助台股多頭氣勢，虎年開春開紅盤即是好兆頭，加上年前受美債殖利率攀升及烏俄緊張局勢影響出現拉回走勢，預料接下來將出現反彈行情。

國泰投信董事長張錫指出，就2022年整年來看，台股今年表現有望更勝去(2021)年，而聯準會今年將進入升息循環，這代表景氣是更確立的，因此不需要太擔心，升息確立之後將轉為走基本面行情，而台股的優勢將由半導體領軍帶動科技產業獲利持續增溫，這也是國際投資機構對台股看法持續樂觀的原因。

而就目前來評估，台股農曆年前（1月）反映升息而回檔，2月、3月反因升息利空出盡而有機會上漲，加上倘若疫情如無太大變化，第二季將可能進入正常化，有望限縮疫情對市場的影響，輔以台股企業獲利相當健康，故應偏多看待台股今年表現，至於年前的拉回反讓台股年後出現不錯的買點，投資人可多留意，定期定額分批布局是安心入市台股的絕佳選擇。

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