綠電時代來臨 公用能源獲龐大商機

依據Net zero tracker統計，全球宣示淨零排放已超過130個國家，到2050年全球要達到淨零碳排(Net Zero Carbon Emissions)，雖然每個國家實現淨零碳排時程不同，但是使用綠電將是必然的趨勢。世界經濟論壇在最新的全球風險報告中，指出未來全球最嚴重的風險前十名中，與氣候相關就達到三件，因此要避免如同電影「明天過後」中的極端氣候，將是全球不可避免的挑戰。

元大公用能源效率基金投資團隊表示，氣候風險首要就是避免全球暖化，因此投資興建可再生能源裝置將是刻不容緩的事。根據國際可再生能源機構(IRENA)預計，若要2050年發電達到淨零碳排的終極目標，全球可再生能源裝置量須達到27,700GW(百萬瓩)，雖然過去10年(2011-2020)可再生能源的裝置量成長了一倍，但離終極目標相距甚遠。

因此已開發國家為首的各國紛紛推出發展全球再生能源的重大政策，如美國總統拜登的再生能源政策即表示要在2035年達到所有電力零碳排，並停止對海外燃煤電廠等碳密集型的能源計畫提供新資金，力求將公用事業公司從化石燃料發電轉型為乾淨能源發電。

近期台灣龍頭塑化公司發表對於該產業景氣今年保守的看法，根據統計全球超過1,500個投資機構陸續宣布將從化石燃料公司撤資，估計資產總規模達到40兆美元，亦顯示機構投資者相繼響應淨零排放行動，希望能夠透過撤資行動與議和過程，施壓企業轉型，在永續地球的長期趨勢下，如何提供大量且穩定的綠能，已經成為新型態公用事業發展的首要之務。

做為台灣市場目前唯一由國內投信發行的公用事業基金，元大公用能源效率基金投資團隊還說，一直以來，公用事業類股被定位成防禦型股票，但在乾淨能源、低碳經濟的大趨勢下，無論何種產業，企業轉型的首要步驟就是使用乾淨能源電力，也讓擁有風力、太陽能發電廠的公用事業，一躍成為近期最熱門的主題。

在各國政府的大力支持下，元大投信說，投資人不妨可投資配置已進入綠色能源開發的公用事業，不但可掌握到淨零碳排的長期趨勢，更可以為永續地球盡一份心力。