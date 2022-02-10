獨家／驚！花旗個金賣星展 售價恐將不到198億元

鏡片碎滿地。不是外媒猜測的18億美元到20億美元，更不是一度讓外界誤會的22億星幣（約新台幣443億或450億元），而是連新台幣198億元都不到！

星展（台灣）商業銀行會用多少錢來買花旗（台灣）商業銀行的個人金融業務（包含財富管理與消費金融），情節較比特幣之暴起暴落還精彩。

星展台灣發言體系答覆本報提問，稱「目前花旗個金淨資產是負的（負債大於資產），所以如果維持下去，我們付的現金會少於198億」。

美國花旗集團去年4月15日宣布全球策略，欲出售包含台灣在內的13處海外市場的個人金融業務，星展台灣在激烈競爭中，以「溢價新台幣198億元」打敗台北富邦銀行、台新銀行、國泰世華銀行。

今年1月28日，星展台灣與花旗台灣各自宣布婚事，雙方均表示，星展集團將針對花旗（台灣）銀行個人金融業務之淨資產支付現金，並額外支付星幣9.56億元（約新台幣198億元）之溢價。

換言之，根據星展台灣與花旗台灣的出售協議，這樁婚事的聘金（交易金額）為：2023年7月30日的花旗台灣個金淨資產的價值＋198億元。

根據花旗台灣揭露財報，其個金淨資產，2021年6月30日為新台幣332億元，然而星展台灣卻表示，花旗台灣目前淨資產為負數，且因處於過度交割階段、情況變化不大，如果維持下去，星展台灣支付花旗台灣的現金，將會不到198億元。

從332億元到負數，短短半年多，花旗台灣個金淨資產為何變化如此大？星展台灣並未進一步說明。不過，曾經參與競標的金融業高階主管表示，關鍵在一包約當新台幣1,200億元的美元投資資產。

他解釋，財報上看到的花旗台灣2021年6月30日的個金部門資產，金額新台幣3,603億元，裡頭包含花旗台灣拿企業金融客戶的美元存款去做的美元投資，像是投資美國公債、公司債等等，這包投資，總金額大約新台幣1,200億元。

關鍵在於，這包花旗台灣拿企金客戶的存款去從事的投資，雖然帳列花旗台灣的個金資產，但2023年7月30日交割時，並不會移轉給星展台灣。

花旗台灣的個金資產約新台幣3,600億元，扣掉這1,200億元買方須還給花旗台灣的部分，買方拿到的個金資產只有大約2,400億元。

花旗台灣2021年6月30日的個金部門負債（主要為自然人存款）有新台幣3,271億元，3,271億元大於2,400億元，的確如星展台灣發言系統所言，「負債大於資產」，也就是淨資產為負數。

根據雙方交易公式，這樁婚事的交易金額為「個金淨資產＋198億元」，既然淨資產是負數，答案成了簡單的數學，聘金真的連198億元都不到！