快訊

今年得導線架者得天下 晶片短缺更拉抬身價

冬奧／挑戰4周半跳失敗 羽生結弦長曲開場連兩摔恐難3連霸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美升息怎麼辦？台新投信：高收債提前買回策略可提高勝率

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
美國公債殖利率７次升息期間，全球高收債皆漲。(資料來源: Insight investment 整理，資料日期 2005~ 2021。)
美國公債殖利率７次升息期間，全球高收債皆漲。(資料來源: Insight investment 整理，資料日期 2005~ 2021。)

就歷史經驗來看，美國公債殖利率七次升息期間，全球高收益債皆呈現上漲亮麗表現，可看出全球高收債仍是升息下的資金避風港。在公債殖利率彈升風險下，法人說，可優先布局具提前買回策略優勢及短天期歐洲高收益債，降低資產波動度。

台新投信表示，近期歐美CPI與PPI皆創下20年以上不等的歷史新高，迫使美國聯準會(FED)必須加速緊縮資金，原本預期升息會在今(2022)年5~6月，但因通膨數據升溫，有提前至３月升息的可能性，也使得美國公債殖利率彈升。

台新策略優選總回報高收益債券基金經理人尹晟龢表示，回顧過去2016~2018 年高通膨、升息背景下，短天期高收益債波動低、穩步上漲。當通膨預期大於2%時，短高收的保護效果更明顯，因為高通膨加上聯準會升息，促殖利率上揚，不利長天期高收債及投資等級債，可往短天期高收債布局；另一方面，歐洲央行態度略轉鷹，但預期年內升息機率仍低，政策較美國、英國寬鬆，有利於歐高收的走勢。

尹晟龢表示，「提前買回」債券通常附有補償條款，保護投資人權益。此外，因為提前買回縮短存續期間，距離到期日愈近，掌握度愈高，可以降低波動度。另一方面，提前買回策略對投資人而言，能降低利率風險，並創造滾動的現金流，持續投資新標的；對發債公司而言，提前買回給予發行公司更多財務彈性，有機會以更低利率再融資，提升公司財務強度。

整體而言，提前買回開啟「低不確定性、高殖利率」的高收益債新篇章，提升報酬勝率。

升息 美國聯準會 高殖利率

延伸閱讀

美元小跌歐元上漲 市場靜待美國公布CPI報告

鋁價續衝13年高峰 金價站上兩周最高

美股大漲 長債殖利率回落激勵大型科技股勁揚

全球公債殖利率狂飆 債券基金賣壓再起

相關新聞

美升息怎麼辦？台新投信：高收債提前買回策略可提高勝率

就歷史經驗來看，美國公債殖利率七次升息期間，全球高收益債皆呈現上漲亮麗表現，可看出全球高收債仍是升息下的資金避風港。在公...

國泰金三度攜手PaGamO 反毒英雄爭霸賽開放報名

2022年，國泰反毒英雄爭霸賽帶著全新共學組賽制重磅回歸，邀請家長、老師與學童揪團一起來當反毒英雄。國泰反毒英雄爭霸賽即...

新台幣午盤貶1.1分 暫收27.833元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收27.833元，貶1.1分，成交金額5.64億美元

綠電時代來臨 公用能源獲龐大商機

依據Net zero tracker統計，全球宣示淨零排放已超過130個國家，到2050年全球要達到淨零碳排(Net Z...

綠電時代來臨 公用能源獲得龐大商機

依據Net zero tracker統計，全球宣示淨零排放已超過130個國家，到2050年全球要達到淨零碳排(Net Z...

全新LINE Pay App將登場 搶先下載回饋50元

在台用戶數突破千萬的LINE Pay，已是國內許多民眾支付首選，為提供更順暢完善的支付服務，宣布將於本月15日推出全新獨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。