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元大金暨元大證 通過國際級防疫驗證肯定

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
元大金暨元大證通過國際級防疫驗證肯定，對抗Omicron病毒加強防疫，打造安全營業環境。(元大金控/提供)
元大金暨元大證通過國際級防疫驗證肯定，對抗Omicron病毒加強防疫，打造安全營業環境。(元大金控/提供)

Omicron病毒侵襲讓台灣疫情持續警戒，面對傳播力更強的病毒，企業永續經營的韌性更顯重要，金融業在營運不中斷的原則下，營運更需要靈活應對，必須有計畫性、系統性的防疫措施，元大金控與旗下子公司元大證券，以顧客與員工的安全為優先，雙雙通過英國標準協會ISO45005新冠疫情期間工作安全指引(以下稱ISO防疫指引)驗證，與國際同步的高規格防疫作為領先金融同業。

因應新冠肺炎防疫需求，為完善防疫管理流程，自疫情爆發初期，元大金控（2885）暨旗下各子公司即針對各項防疫作為成立應變編組，定期召開防疫會議，配合政府主管機關相關防疫措施，制定防疫辦法、購置防護設備、執行教育訓練與宣導，隨時做滾動式的調整。保障客戶安全，嚴防群聚感染，去年台灣爆發本土疫情，元大證券第一時間即關閉營業大廳，建議客戶使用線上交易及E櫃台等電子服務，臨櫃服務採預約制並縮短辦理時間，減少接觸降低感染風險，客戶進入各分支機構營業場所務必配合執行實聯制，量測體溫、手部消毒及佩戴口罩。

每一位同仁都是元大的寶貴資產，為保障員工安全，發放給各分支機構營業場所第一線同仁，發放防護面罩、隔離衣等防疫物資，鼓勵同仁踴躍登記疫苗施打，提升防護力。若有確診病例發生，元大依照緊急應變通報機制，盡快匡列接觸者及分級疫調，第一時間進行環境消毒，後續每日監測及追蹤確診者健康情況，直至員工康復並復工，同時啟動營運備援計劃，視疫情變化彈性調整。

疫情期間為維持員工身心健康，元大證券另舉辦線上減重活動、體適能檢測、戒菸活動等，建立自主健康管理觀念，發行員工健康電子月刊，提供正確的保健知識。元大透過完整的防疫措施，並依據ISO防疫指引，視疫情發展彈性調整各項防疫作為，打造安全健康的職場環境。

元大金控 疫情

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