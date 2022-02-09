獨／財部長蘇建榮密集「走春」九行庫 公股釀人事大地震

新春開工不到一周，就傳出公股行庫人事恐大地震，近日財政部長蘇建榮破天荒、史上頭一遭，密集到九大公股行庫「走春」，在此疫情嚴峻期間，到處趴趴走，引發外界諸多揣測和聯想。

市場盛傳，目前人遠在美國的合庫金（5880）董事長雷仲達可能將高升，更是財金部會首長的熱門人選之一，公股行庫醞釀人事大地震。

行庫主管指出，雷仲達在合庫的經營績效良好、政策配合度也高，近年來不斷被外界點名，會是熱門的兆豐銀行董座接任人選，甚至不排除有機會登上財經部會首長大位。雷仲達因出國未取得回應。

近期蘇建榮在Omicron疫情肆虐之際，仍親自到各公股行庫走春，因是史上破天荒頭一遭，讓外界相當意外，尤其合庫金更是蘇建榮「走透透」行程的第一站、1月13日便赴合庫金「辭歲」。

年後則在2月8日從台銀、土銀起跑，9日去華南金（2880）、10日則轉赴兆豐金，11日則安排要去第一金（2892）跟台企銀（2834），下周還要轉戰彰銀（2801）和輸銀，九大行庫一站都沒放過。

合庫指出，蘇部長年前曾赴合庫總行辭歲，主要目的是慰勉奧運選手鄭怡靜、林昀儒、王子維等人及未來的球星們，適逢年末春節前夕，部長也一併向合庫同仁辭歲賀年。雷仲達是在8日啟程前往美國休士頓舉行合庫休士頓分行開幕儀式。

金融圈私下則說，首次有財政部長各大行庫親臨「走春」，部長還親自點名部分行庫「不只是董總，還希望見到基層員工」，不管是否是疫情期間，此舉動都引人遐想。

事實上，這波公股人事異動傳聞其實早在去（2021）年就已沸沸揚揚，也有外傳，年底因應縣市長大選，傳出內閣提前改組的可能性。