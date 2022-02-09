快訊

民進黨稱民眾支持開放福食 國民黨：自嗨民調 隻字不提「核食」

獨／財部長蘇建榮密集「走春」九行庫 公股釀人事大地震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／財部長蘇建榮密集「走春」九行庫 公股釀人事大地震

經濟日報 / 記者廖珮君陳美君／台北即時報導
財政部長蘇建榮。圖／聯合報系資料照
財政部長蘇建榮。圖／聯合報系資料照

新春開工不到一周，就傳出公股行庫人事恐大地震，近日財政部長蘇建榮破天荒、史上頭一遭，密集到九大公股行庫「走春」，在此疫情嚴峻期間，到處趴趴走，引發外界諸多揣測和聯想。

市場盛傳，目前人遠在美國的合庫金（5880）董事長雷仲達可能將高升，更是財金部會首長的熱門人選之一，公股行庫醞釀人事大地震。

行庫主管指出，雷仲達在合庫的經營績效良好、政策配合度也高，近年來不斷被外界點名，會是熱門的兆豐銀行董座接任人選，甚至不排除有機會登上財經部會首長大位。雷仲達因出國未取得回應。

近期蘇建榮在Omicron疫情肆虐之際，仍親自到各公股行庫走春，因是史上破天荒頭一遭，讓外界相當意外，尤其合庫金更是蘇建榮「走透透」行程的第一站、1月13日便赴合庫金「辭歲」。

年後則在2月8日從台銀、土銀起跑，9日去華南金（2880）、10日則轉赴兆豐金，11日則安排要去第一金（2892）跟台企銀（2834），下周還要轉戰彰銀（2801）和輸銀，九大行庫一站都沒放過。

合庫指出，蘇部長年前曾赴合庫總行辭歲，主要目的是慰勉奧運選手鄭怡靜、林昀儒、王子維等人及未來的球星們，適逢年末春節前夕，部長也一併向合庫同仁辭歲賀年。雷仲達是在8日啟程前往美國休士頓舉行合庫休士頓分行開幕儀式。

金融圈私下則說，首次有財政部長各大行庫親臨「走春」，部長還親自點名部分行庫「不只是董總，還希望見到基層員工」，不管是否是疫情期間，此舉動都引人遐想。

事實上，這波公股人事異動傳聞其實早在去（2021）年就已沸沸揚揚，也有外傳，年底因應縣市長大選，傳出內閣提前改組的可能性。

對於業界傳聞，親近蘇建榮人士表示，周邊拜會是例行性「走春」，年前就安排好了。財政部則表示，部長每年都會到財政部所屬單位走春，第一年都到海關，當時還沒有前例，後來也去過稅務單位，今年則特別安排公股行庫行程。

財政部長蘇建榮（第一排中）1月13日蒞臨合作金庫總行勉勵合庫選手及同仁。圖／合庫銀提供
財政部長蘇建榮（第一排中）1月13日蒞臨合作金庫總行勉勵合庫選手及同仁。圖／合庫銀提供

合庫金 公股行庫 兆豐金

延伸閱讀

日勝生 拿下危老都更大案

台開退票 最快11月下市

蘇貞昌:1922平台會重啟 鼓勵民眾趕快打疫苗

「餅不是固定」綠營人士：竹竹併不會害窮縣更窮

相關新聞

獨／財部長蘇建榮密集「走春」九行庫 公股釀人事大地震

新春開工不到一周，就傳出公股行庫人事恐大地震，近日財政部長蘇建榮破天荒、史上頭一遭，密集到九大公股行庫「走春」，在此疫情...

呂桔誠：三駕馬車戰略發威 台銀2021年創3項佳績

2021年全球經濟受疫情、美中關係等因素干擾，不過台灣銀行董事長呂桔誠指出，由於「三駕馬車」經營策略發威，2021年稅前...

2021年券商複委託零售業務大增近27% 永豐金證券奪冠

海外投資熱券商複委託爆發成長，一般投資人湧現加入海外投資行列，根據券商公會的統計，2021年台灣全年複委託交易總額高達4...

1月外資淨匯入逾千億 連三個月淨匯入

金管會今天公布1月外資加計陸資，合計淨匯入40.5億美元，約折合新台幣1127億元，已連續三個月淨匯入達149億美元，約...

台灣首家 中信金加入自然相關財務揭露工作小組

中信金控（2891）聚焦創造聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）...

1月外匯存底續創高 美元買盤漸增匯市供需穩定

中央銀行今天公布1月外匯存底金額為5488.74億美元，較110年12月底增加4.66億美元，且續創歷史新高。央行官員表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。