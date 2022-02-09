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2021年券商複委託零售業務大增近27% 永豐金證券奪冠

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券表示，複委託已成為國內投資人參與海外投資的重要管道，看好今年整體市場仍有雙位數的成長空間，從小資族存股，到高資產客戶服務，全力打造領先市場的全方位複委託亮點業務。圖／永豐金證券提供
永豐金證券表示，複委託已成為國內投資人參與海外投資的重要管道，看好今年整體市場仍有雙位數的成長空間，從小資族存股，到高資產客戶服務，全力打造領先市場的全方位複委託亮點業務。圖／永豐金證券提供

海外投資熱券商複委託爆發成長，一般投資人湧現加入海外投資行列，根據券商公會的統計，2021年台灣全年複委託交易總額高達4.32兆元，年成長率14.04%，其中零售業務成交量創下26.77%驚人增幅，年度交易達1.97兆元，永豐金證券以3,361億的交易量拿下全年度複委託零售冠軍。

永豐金證券表示，複委託已成為國內投資人參與海外投資的重要管道，看好今年整體市場仍有雙位數的成長空間，從小資族存股，到高資產客戶服務，全力打造領先市場的全方位複委託亮點業務。

永豐金證券去(2021)年全年複委託成交量達7,676億元，較前(2020)年成長16%，表現超越市場整體水準，其中零售業務（包含非專業投資人、專業投資人及高資產客戶部位）更是強項，零售成交量高達3,360億元，市占率17.08%，穩居全年度複委託零售第一名王座。

永豐金證券指出，複委託交易量大幅成長主要原因在於客群多元成長，以及電動車、元宇宙等科技創新題材，吸引觀望找買點的投資新血加入複委託行列，截至12月底永豐金證券複委託開戶數已達31.8萬戶，較前年底成長高達114%。

根據券商公會統計，從交易產品別來看，去年美股交易波動大吸引投資人青睞，整體市場複委託交易產品占比依序為美股75%、成交量3.2兆元、年增率25%；固定收益占比11%、成交量4,542億元、年減27%；港股7%，成交量2,904億元、年增率26%。

有別於傳統券商複委託以機構投資人及財富管理大戶為主，永豐金證券自2020年7月推出「豐存股-美股」交易平台，提供小資族年輕人定期存美股，讓投資美股變成跟網購一樣親民，成功吸引年輕族群；2021年美股帶動掀起疫情下資金大行情，投資人不僅買台股也看到海外市場的機會，複委託打造便利數位平台、提供即時美股報價、在地中文服務、加上一股就能存美股，海外投資門檻大幅降低，吸引投資人進場，成功吸引年輕族群。

美股 永豐金 小資族 元宇宙

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