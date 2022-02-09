1月外資淨匯入逾千億 連三個月淨匯入

金管會今天公布1月外資加計陸資，合計淨匯入40.5億美元，約折合新台幣1127億元，已連續三個月淨匯入達149億美元，約折合新台幣超過4000億元，顯示外資仍看好台股後市，台股後市資金動能無虞。

若以外資買賣超數字來看，據金管會統計，1月外資賣超台股共429億元（上市櫃合計），那麼到底外資是走還是留？

證期局官員說，1月外資賣超台股，主因是擔心通膨、美國縮表及升息，1月歐美股市波動明顯、台股也受到影響，外資對台股保守，因此賣超先撤守，但賣超獲利了結後先匯出，再淨匯入本金。

證期局官員解釋，金管會公布外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要有四大塊，包括淨匯入本金、ECB轉換台股、GDR兌回台股及外資原始股東持股，與央行單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同。

換言之，外資淨匯入本金增加，但賣超獲利後的盈餘有淨匯出，所以反映在央行及賣超台股的數據上。

官員也說，1月台股雖受美國升息、國際股市動盪而下跌544點、跌幅2.99%，但整體上市櫃營收基本面仍良好。

據金管會統計，2021年12月單月上市櫃公司營收年增12.14%，全年營收39.82兆元、年增16.41%，顯示上市櫃公司業績仍成長，且2021年底台股現金殖利率有2.56%，顯示台股基本面仍佳。

金管會今天公布1月外資淨匯入數字，單月外資淨匯入40.6億美元、陸資則淨匯出1003萬美元，合計外陸資淨匯入40.4997億美元，累計外資淨匯入餘額達2,336.15億美元。

去(2021)年11、12月外資分別大舉淨匯入61億美元、及41.6億美元，合計連續三個月外資淨匯入達149億美元。