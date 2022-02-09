快訊

民進黨稱民眾支持開放福食 國民黨：自嗨民調 隻字不提「核食」

獨／財部長蘇建榮密集「走春」九行庫 公股釀人事大地震

1月外資淨匯入逾千億 連三個月淨匯入

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
金管會今天公布1月外資加計陸資。記者戴瑞瑤／攝影
金管會今天公布1月外資加計陸資。記者戴瑞瑤／攝影

金管會今天公布1月外資加計陸資，合計淨匯入40.5億美元，約折合新台幣1127億元，已連續三個月淨匯入達149億美元，約折合新台幣超過4000億元，顯示外資仍看好台股後市，台股後市資金動能無虞。

若以外資買賣超數字來看，據金管會統計，1月外資賣超台股共429億元（上市櫃合計），那麼到底外資是走還是留？

證期局官員說，1月外資賣超台股，主因是擔心通膨、美國縮表及升息，1月歐美股市波動明顯、台股也受到影響，外資對台股保守，因此賣超先撤守，但賣超獲利了結後先匯出，再淨匯入本金。

證期局官員解釋，金管會公布外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要有四大塊，包括淨匯入本金、ECB轉換台股、GDR兌回台股及外資原始股東持股，與央行單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同。

換言之，外資淨匯入本金增加，但賣超獲利後的盈餘有淨匯出，所以反映在央行及賣超台股的數據上。

官員也說，1月台股雖受美國升息、國際股市動盪而下跌544點、跌幅2.99%，但整體上市櫃營收基本面仍良好。

據金管會統計，2021年12月單月上市櫃公司營收年增12.14%，全年營收39.82兆元、年增16.41%，顯示上市櫃公司業績仍成長，且2021年底台股現金殖利率有2.56%，顯示台股基本面仍佳。

金管會今天公布1月外資淨匯入數字，單月外資淨匯入40.6億美元、陸資則淨匯出1003萬美元，合計外陸資淨匯入40.4997億美元，累計外資淨匯入餘額達2,336.15億美元。

去(2021)年11、12月外資分別大舉淨匯入61億美元、及41.6億美元，合計連續三個月外資淨匯入達149億美元。

外資 台股

延伸閱讀

台股上漲185.2點 三大法人買超176.66億

2月台股期指漲225點

台積電扮衝高先鋒 台股上漲185點收18,151點

美股財報周加持 台股基金掌握成長機會

相關新聞

獨／財部長蘇建榮密集「走春」九行庫 公股釀人事大地震

新春開工不到一周，就傳出公股行庫人事恐大地震，近日財政部長蘇建榮破天荒、史上頭一遭，密集到九大公股行庫「走春」，在此疫情...

呂桔誠：三駕馬車戰略發威 台銀2021年創3項佳績

2021年全球經濟受疫情、美中關係等因素干擾，不過台灣銀行董事長呂桔誠指出，由於「三駕馬車」經營策略發威，2021年稅前...

2021年券商複委託零售業務大增近27% 永豐金證券奪冠

海外投資熱券商複委託爆發成長，一般投資人湧現加入海外投資行列，根據券商公會的統計，2021年台灣全年複委託交易總額高達4...

1月外資淨匯入逾千億 連三個月淨匯入

金管會今天公布1月外資加計陸資，合計淨匯入40.5億美元，約折合新台幣1127億元，已連續三個月淨匯入達149億美元，約...

台灣首家 中信金加入自然相關財務揭露工作小組

中信金控（2891）聚焦創造聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）...

1月外匯存底續創高 美元買盤漸增匯市供需穩定

中央銀行今天公布1月外匯存底金額為5488.74億美元，較110年12月底增加4.66億美元，且續創歷史新高。央行官員表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。