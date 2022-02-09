台灣首家 中信金加入自然相關財務揭露工作小組

中信金控（2891）聚焦創造聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）的正面影響力，在17個永續發展目標項目中，與自然息息相關的就有四項（SDG6, SDG13, SDG14 & SDG15），保護及支持生物多樣性是實現永續社會的基礎，因此，本周一成為台灣首家加入「自然相關財務揭露工作小組」（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD）的企業，將與全球逾250個會員機構共同貢獻跨領域的專業知識及經驗，推動相關揭露框架的制定。

世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）於今年1月發表《2022全球風險報告書》指出，生物多樣性消失（Biodiversity Loss）已被認為是未來十年全球前三大風險之一，其結果將嚴重影響下一個世代的生存資源。

2021年6月，包含聯合國環境規劃署金融倡議組織（United Nations Environment Programme Finance Initiative, UNEP FI）、聯合國開發計畫署（United Nations Development Programme, UNDP）、世界自然基金會（World Wildlife Fund, WWF）、英國環境非政府組織Global Canopy，以及Citi、AXA、BNP Paribas等75個橫跨金融、政府、智庫、企業的非正式工作小組（Informal Working Group, IWG）會員正式啟動TNFD，主要參考「氣候相關財務揭露建議 」（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）成功經驗，期能制定企業揭露自然相關風險與採取行動的框架，進而促進全球資本市場對自然界創造正面價值。

中信金控2020年簽署支持TCFD，運用TCFD框架在氣候風險評估及治理奠定紮實基礎，於國內及亞太地區倡議低碳轉型。未來透過參與TNFD，中信金控可觸及範圍更廣泛的自然生態議題，依循TNFD框架，從治理、策略、風險管理、指標與目標等四大面向，強化揭露自然相關風險與因應措施；此外，也會持續與客戶議合，鼓勵採取積極行動，以防止相關業務對自然環境造成負面影響，並善盡自然生態保護的責任。