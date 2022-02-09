集雅社今年營收挑戰連續第八年成長 規劃增10營運據點

家電通路商集雅社（2937）自2014年掛牌以來，全年度營收逐年成長，至去(2021)年為止，全年營收已連續成長七年，今年該公司規劃將持續擴充營運據點，再加上去年政府發放五倍券商機仍持續在家電市場發酵，公司對今年全年營收挑戰連續第八年成長相當樂觀。

集雅社自2014年在台股掛牌，當年度該公司全年營收僅10.14億元，之後公司全年營收呈現逐年成長，去年該公司首度突破30億元關卡，來到31.91億元，以全年營收來看，該公司年度營收已連創七年新高。

該公司並表示，去年營收雖然持續創高，但5月疫情爆發之後，該公司7月至9月營運確實明顯受到影響，否則年度營收應會有更好表現。

集雅社指出，該公司2020年底時，全台營運據點有52個，帳上預收貨款約在5億餘元，因此全年營收衝高至30億元以上，而2021年底時，全台營運據點已來到59個，而受惠去年政府推出五倍券，包括高雄等地方政府也發放各市政府的消費優惠券，目前該公司預收貨款已來到8.5億元，較往年都明顯增加，將有利今年營運表現。

此外，該公司也指出，過去幾年公司一年之內新增據點數約在10個以內，今年將公司目標全年將至少增加10個營運據點，1月在竹北、2月在台中也已有新據點試營運，全年可望達成擴增10個據點的目標，公司對今年全年營收維持成長表現也相當樂觀。