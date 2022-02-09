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珍愛時光 台銀推時光沙漏2英兩仿古銀幣
台灣銀行自2月9日起，於台銀網站「黃金業務-紀念幣及套裝錢幣訂購」、各分行（簡易型分行除外）及營業部，銷售「時光沙漏2英兩仿古銀幣」，每枚售價新台幣6300元。
沙漏是古代的計時器，時至現代，沙漏的印記則象徵時間的寶貴，提醒著人們珍愛當下，把握美好時光。
台銀表示，本款銀幣由澳洲柏斯鑄幣局鑄造，主題面中央鏤空，鑲嵌一個微型的時光沙漏；幣面鐫刻的日月星辰採取占星術圖騰設計，具有面部特徵的太陽在上方散發光與熱，環繞幣面刻劃了各種盈虧變化的月相，點點繁星遍佈，各自依循周轉或蜿蜒的軌道運行。整體作品表達時間流動、天體運行乃至萬物更迭的的宇宙意象。
銀幣正面鐫有英國女王伊莉莎白二世肖像，芒星圖騰合圍於內圈，外圈標示發行年份2021、國名稱TUVALU、面額2 DOLLARS、含銀千分之999.9及重量2英兩。
本款銀幣採取仿古的幣面處理技術，賦予其特有的古樸之美，黑色典雅的雙面收藏展示盒，搭配繪有流淌中的沙漏圖案的外盒，整組商品極具質感與巧思。每枚銀幣均附保證書，全球限量發行2,500枚。
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