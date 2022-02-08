新住民未成年子女准線上開數位帳戶 8銀行受惠

金管會宣布，即日起開放外籍配偶（如新住民）可替未成年子女線上開數位存款帳戶；放行後，以目前已開辦年滿七歲未成年子女可線上開戶的國泰世華銀、中信銀、元大銀、台新銀、兆豐銀、第一銀、華南銀、彰銀等8家銀行因潛在開發客群增加而受惠。

銀行局副局長童政彰昨說，只要新住民透過留存晶片居留證及進行身分驗證後，就可替年滿七歲的未成年子女開數位帳戶，此舉是落實公平待客原則、推動普惠金融，也讓新住民孩子學習數位金融服務。

童政彰坦言，促成金管會點頭鬆綁，是一件民眾陳情案。

他說，金管會接獲新住民媽媽陳情，表示目前金管會放行年滿七歲的未成年子女准開數位帳戶，子女的父母(法定代理人)均限是領有中華民國身分證的台灣人，此舉對新住民子女明顯有差別待遇。

據內政部移民署到去年12月底統計，在台外籍配偶(新住民)人口數已達近57萬人，法規受限下，導致新住民子女因無法申辦數位帳戶，也喪失學習數位金融服務的機會。

金管會相當重視此案，旋即要求銀行公會修改「銀行受理客戶以網路方式開立數位存款帳戶作業範本」，未來只要父母雙方(或法定代理人)其中一人持有內政部移民署核發的「晶片居留證」者，就可以替年滿七歲的未成年子女開數位帳戶。

銀行主管說，銀行會開辦未成年子女做數位帳戶，有兩大關鍵，一是從父母為核心來擴大到「家庭」角度來經營客戶關係，可提升客戶整體忠誠度和黏著度，二是，因為小孩會長大，是一種「養成」的概念，也有助增加年輕客源。

據金管會統計，去年底國銀數位帳戶總戶數達1047萬戶，其中以台新銀開戶數是274.8萬戶居冠、市占率逼1/3，老二是國泰世華銀145.1萬戶，老三是永豐銀108.6萬戶，第一銀81.4萬戶居老四，老五是連線商銀73.3萬戶。

國泰世華銀、台新銀及第一銀都是在2020年開放未成年人可線上開戶，華南銀、彰銀則是在2021年9月陸續加入，除國泰世華銀限定年滿12歲未成年才可線上開戶外，其餘四家銀行則允許年滿七歲未成年人就可線上開戶。