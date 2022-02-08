「花」落星展銀後 被裁分行和ATM？金管會：兩面向審查

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
花旗出售台灣消金業務，已確定採澳盛銀行出售台灣消金的前例，花旗銀的分行、ATM等都一併出售給星展。圖／花旗銀行提供
花旗出售台灣消金業務，已確定採澳盛銀行出售台灣消金的前例，花旗銀的分行、ATM等都一併出售給星展。圖／花旗銀行提供

星展銀過去曾大砍分行、更一口氣將星展銀ATM全部關閉，市場質疑，花旗銀併入星展銀後，是否會面臨相同命運？金管會銀行局副局長童政彰說，星展銀若要砍分行、關ATM，金管會將從個案使用率、及總體分行和ATM普及性兩大方向做准駁依據。

據金管會統計，目前花旗銀共有44家分行、ATM台數則有67台，星展銀則有34家分行，花旗銀分行家數遠比星展銀還多了10家。

童政彰說，過去星展銀把ATM關掉或是裁分行，一是因ATM使用率很低、且分行來客數也少，這是基於成本考量，二是，星展銀也對客戶補貼跨行提領和轉帳手續費，分行部分，也透過數位或其他鄰近分行做服務客戶，在確保消費者和員工權益下，金管會才核准。

他說，未來星展銀併花旗銀要裁ATM、或是分行，金管會將從兩方向來看，一是個案使用率的狀況，如花旗銀分行、ATM使用率狀況，星展銀需要說明，二是台灣整體分行家數、ATM狀況，評估裁撤後是否會影響金融普及性。

據數據顯示，去(2021)年底全台ATM家數有3萬2551台，本國銀行總分行家數則在3403家左右。

他說，台灣ATM布點綿密，每十萬人擁有166台，是亞洲排名第二，ATM可提供民眾提領現金和跨行交易查詢等便利性，不樂見大舉裁撤而影響民眾使用便利性，若關掉ATM會評估是否影響佈點情況，會從金融普及性角度來做整體考量。

ATM 金管會 花旗

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