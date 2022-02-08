台灣人壽形象廣告 十天吸引逾270萬人次觀看

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
台灣人壽全新形象動畫廣告「龍是你兄弟」，就是要挺年輕世代。台灣人壽／提供
台灣人壽全新形象動畫廣告「龍是你兄弟」，就是要挺年輕世代。台灣人壽／提供

狂讚「龍是你兄弟」台灣阿龍最懂你！中國信託金融控股公司（2891）旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）1月29日推出的全新品牌形象動畫廣告「龍是你兄弟」，播出以來好評不斷，短短十天即突破270萬人次觀看，逾3,700則台灣人壽讚粉絲團及YouTube留言，成為熱夯討論影片。

「龍是你兄弟」全新形象廣告以全3D擬真動畫，呈現吉祥物台灣阿龍相挺年經世代，化解偏見衝突的故事，不僅傳遞尊重多元，接納差異的正面價值，廣告中更倡議聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），台灣人壽希望攜手夥伴進一步實踐守護環境、減少社會不平等的永續發展承諾。

在「龍是你兄弟」全新形象動畫廣告中，台灣阿龍化身最懂年輕怪獸們的夥伴，攜手中國信託慈善基金會小火子及中信兄弟棒球隊小翔一同發揮We are family精神，力挺年輕世代勇敢追夢，影片中不同場景也暗藏許多暖心故事，展現永續發展的影響力。

就像片中以熱血為號召的「中信盃黑豹旗」，多年來孕育年輕棒球人才，鼓勵青少年勇敢追夢，更深耕棒球教育，減少社會不平等現象；而面對新型冠狀病毒（COVID-19）疫情衝擊，「國家衛生研究院」亦充分展現台灣在公共衛生與生技醫療的軟實力，與國際分享台灣成功的防疫經驗。

推動海洋垃圾移除計畫的「湛。Azure」湛藍海洋聯盟，為了有效解決港灣垃圾問題，透過募資研發打造了掃海機器人「湛鬥機」，默默地為湛而戰；更有潛入深海的「鯨豚攝影師金磊」，用影像和教育拉近人與海的距離，讓更多人看見海洋之美。影片中還有許多捍衛夢想的台灣年輕怪獸，等待台灣阿龍粉絲來發掘。

台灣人壽邀請年輕怪獸們，即日起上台灣人壽讚粉絲團分享「你的冒險計畫」，讓大家一起為正在追夢的你加油按讚；另外，在台北市信義商圈、西門商圈及大同大學，知名塗鴉藝術家Philip、DISK以及Song-頌君，聯手打造「挖掘怪獸 城市塗鴉展」，快跟最挺你的台灣阿龍一起尋找怪獸蹤跡，相挺彼此的夢想。

相關活動訊息，請密切關注台灣人壽讚粉絲團，更多影片及活動訊息不漏接。

台灣人壽保險 怪獸 中國信託金融控股

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