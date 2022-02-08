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星展銀到底花多少錢買花旗銀消金？金管會給答案了

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

星展銀宣布買下花旗銀消金業務，不少細節並未公布，尤其是交易價格，市場眾說紛紜，銀行局副局長童政彰今說，交易價格將以雙方併購基準日，2023年7月底交割當天的花旗銀消金資產價格，加上198億元溢價為最終價。

他說，雙方交易價格至今星展銀沒有確認，是因為採取部分讓與，若以花旗銀消金資產價格為X，最終價就是「X+198億元」。

這個X就是以分割讓與當天，就是明(2023)年7月底交割當天的花旗銀消金資產價格為主，再加上198億元的溢價。

童政彰說，因星展銀和花旗銀都是公開發行公司，雙方將在3月1日召開股東臨時會，星展銀將在股東臨時會通過後，才會跟金管會遞件，分割基準日則是2023年的7月30日。

他說，金管會會看星展銀的增資承諾，因為星展銀買了花旗銀消金業務，風險性資產會增加、會影響星展銀資本適足率，資本適足率是金管會審查重點。日前新加坡星展母集團也承諾對星展（台灣）增資245億元。

花旗台灣與星展台灣今年1月28日宣布達成出售協議，但新聞稿用詞模糊，加上總經理林鑫川面對媒體詢問交易金額時，以新加坡母集團對該行的增資金額來回答，以致不少國內媒體誤把增資款當成交易款。

花旗 股東臨時會 金管會

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