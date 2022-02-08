台新銀行推App視訊客服 臨櫃業務一機搞定

台新銀行今(8)日表示，推出行動銀行App線上服務，兼顧臨櫃專人服務體驗，民眾只需一支手機，便可完成過去僅能在分行實體櫃台完成的業務。

疫情改變金融產業的服務方式，銀行業務過往僅能透過臨櫃辦理，現在可改為線上或遠距服務，以協助民眾完成各項需求。如何兼顧服務的便捷與溫度，已是各家銀行展現創新金融科技軟實力的關鍵課題。

台新銀行個人金融事業總處副執行長包國儀表示，台新銀行已於2018年12月即推出視訊平台服務，民眾僅需透過台新行動銀行App，以現代人最熟悉的手機視訊方式，驗證身分後開啟轉帳權限，便能在網路銀行進行約定轉帳帳號的設定，輕鬆完成約定轉帳服務。

民眾亦可透過視訊服務開啟非約定轉帳功能，透過非約定轉帳交易輕鬆付款，適用於電商網購轉帳付款，亦或上班族揪團購、揪下午茶。

民眾使用台新銀行視訊客服服務，無需再舟車勞頓至分行排隊抽號碼牌辦理業務，也無需填寫繁雜表單，減少與人接觸，還能感受到台新銀行專業親切的服務。

廣受年輕族群喜愛的Richart App亦導入視訊客服服務，客戶可彈性選擇即時視訊或預約視訊服務，靈活安排時間與客服進行視訊。

Richart App除了提供民眾完成數位帳戶升級作業外，更於2021年12月首創轉帳調額服務，服務上線後預約時段屢屢額滿，貼心服務深獲讚賞。

民眾凡透過Richart App手機視訊服務，即可將台幣轉帳限額提高至單筆5萬元、單日10萬元、單月20萬元；亦可透過視訊客服申請開通外幣小額非約定轉帳功能，免出門也能體驗Richart App快速、安全與便捷的數位金融服務。

包國儀表示，疫情改變數位金融服務模式，銀行業如何落實創新金融科技服務，更應思考服務如何兼顧人性、溫度及使用體驗。

去年本土疫情升溫以來，民眾對金融業務的需求明顯轉向數位服務平台，視訊平台接受程度亦大幅成長。台新銀行的2021年視訊客服服務使用率較2020年成長逾三倍，今年疫情持續延燒，該行1月份視訊客服進線件數已逾5萬件。

台新銀行將增加官網或網路銀行應用，強化視訊客服服務的便利性。Richart也將規劃視訊服務搭配Richart官網插卡設定方式，提供用戶線上約定轉入他人帳戶的功能。

台新銀行應用視訊技術，滿足不同客群，回應各種場景需求，在疫情期間持續提供高規格、高便利的產品與服務，致力成為民眾的數位金融智慧好夥伴。