行動支付盛行！央行：春節連假轉帳 行動銀行占六成

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

中央銀行今（8）日公布，春節連假期間跨行清算資金暨大眾提款與轉帳情形；據統計，今年春節連假期間金融機構留存充足清算資金，支應跨行交易所需，據統計，今年春節前最後一個營業日全體金融機構留存清算資金4,014億元，為歷年新高，並較前一年成長29%。

央行指出，為確保春節九天連假期間跨行提款及轉帳交易順暢運作，央行請財金公司促請各金融機構在跨行清算專戶留存足夠的清算資金，以應民眾跨行交易之需要。

央行表示，ATM跨行提款占比逐年下降；數據顯示，連假期間跨行交易計2,123億元，其中ATM跨行提款計692億元，跨行轉帳（包括實體ATM、行動銀行及網路銀行）1,431億元；跨行提款占全部跨行交易金額比重33%，逐年降低，跨行提領現金的占比有下降趨勢。

此外，跨行交易2,123億元，加計自行交易1,930億元後，整體交易金額共4,053億元。

其中，ATM提款計1,636億元，其中自行提款944億元，跨行提款692億元。轉帳合計2,417億元，其中自行轉帳986億元，跨行轉帳1,431億元；轉帳有實體ATM、網路銀行及行動銀行等三種通路，交易金額分別為357億元、541億元及1,519億元，其中行動銀行占比六成，顯示大眾使用行動支付的接受度提高。

ATM 連假

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