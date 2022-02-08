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合庫銀力挺危老重建 主辦集順生活科技30億元聯貸案

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

由合作金庫商業銀行統籌主辦的集順生活科技30億元聯貸案，順利於2月8日完成簽約。本案募集之資金是用於「台北市大安區仁愛段一小段114地號等16筆土地」危老案之重建，獲得銀行團熱烈支持及踴躍參貸，彰顯合庫協同銀行團力挺政府推動危老重建政策之決心，並善盡企業之社會責任，協助當地居民改善居住環境、提升建物安全與生活品質。

合庫指出，本案位於台北市大安區光復南路260巷及280巷街廓之間，是由日勝生集團建設事業群旗下集順生活科技整合之危老重建案，該公司自民國98年起鍥而不捨整合長達10年以上，最終於民國109年獲得全體地主同意重建。本案為台北市中心精華地段稀有千餘坪基地規模，基地周遭500公尺內有國父紀念館、松山文創園區及台北大巨蛋等大型公共空間，交通便利、生活機能佳，興建完成後將可提供更多開放、景觀綠化等友善空間，不僅改善整體社區環境、提升舊社區之防災安全，也更有效、合理的利用土地資源，在建築結構、居住管理及生活空間品質上都有大幅的提升效益，進而帶動附近老舊社區之榮景。

合庫銀行長期深耕聯貸市場，是台灣聯貸市場領導業者之一，去（2021）年聯貸市場排名帳簿管理行及共同主辦行均名列前三，憑藉專業的金融能力及豐富的籌組經驗，為客戶提供量身訂作、客製化的聯貸架構規劃。為加速推動都更危老重建，建構安全家園，合庫銀行努力精進信託產品的設計及調整組織、整合內外部資源，以發展符合社會脈動及具公益性的產品；另永續發展已成為全球追求的普世價值，合庫銀行藉由國內首宗營建相關「永續發展連結貸款」，期望能發揮領頭羊的角色，透過企金放款量能，將ESG落實在銀行授信業務上，也藉此鼓勵企業積極實踐永續經營目標，攜手善盡社會責任，落實環境保護、共創綠色永續價值，為永續發展盡一份心力。

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