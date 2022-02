深耕親子理財教育 瀚亞獲AAM投資人教育大獎

瀚亞投資積極投入台灣投資人教育,尤其在親子理財領域深耕多年有成,今年榮獲2022年亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management)最佳投資人教育大獎(Best Investor Education)肯定。

身為保誠集團成員之一,瀚亞投資自2000年來台便積極參與、實踐企業社會責任,並啟動普惠金融相關活動,其中以兒童理財教育領域最廣為人知。

近年透過「CHA-CHING兒童理財教育」、「GreenHouse學習溫室計畫」及「#MoneyParenting親子理財教育平台」三大計畫,聚焦不同面向之族群,提供多元且容易上手的金融知識,推廣對象不僅限於一般家長、學童,更涵蓋政府教育單位、校園師資,將親子理財教育帶進校園基礎課程。

瀚亞投資2015年將「CHA-CHING兒童理財教育」引進台灣,最初透過校園行動劇把四大金錢觀念「收入、儲蓄、消費、捐獻」傳遞給 7至12歲兒童。奠定堅實的校園基礎後,2018年起與基隆市、新北市政府教育單位合作,推動種子學校計畫,將理財教育深入國小。2021年受疫情影響,擴大數位資源,讓全台縣市教師及學生,得以利用線上平台取得兒童理財教育資源。

另一方面,瀚亞投資也自2021年將理財教育範疇進一步從兒童擴展至家長,結合theAsiaparent、Money Talks等國際知名教育媒體與機構專業資源,推出「#MoneyParenting親子理財教育平台」,規模擴及全亞洲。該平台也提供檢測工具並給予合適的教育屬性建議,以解決父母對於親子理財教育的痛點及需求,預計2022年持續推出更多實用的親子理財教學工具。

此外,針對基金市場的新手投資人,瀚亞投資也推出「GreenHouse學習溫室計畫」,以數位資源形式,把正確觀念傳遞給基金投資人,內容包含正確投資觀念、基金介紹,以及ESG概念等。

瀚亞投資表示,很榮幸能獲得亞洲資產管理雜誌專業國際機構肯定,未來會持續秉持集團理念「深耕亞洲 投資未來」(Experts in Asia. Invested in Your Future.),結合在地需求和集團資源,打造適合台灣投資人的理財教育活動,實現普惠金融的願景。