台開普通公司債 自2月8日起併案繼續變更交易方法

櫃買中心公告，台開（2841）上櫃普通公司債自2月8日起併案繼續變更交易方法。

櫃買中心表示，台開因無法履行到期普通公司債所約定的義務及經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的核閱報告，經列為變更交易方法在案，現因該公司於2022年2月7日發布重大訊息，公告該公司經金融機構退票，依櫃買中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條第1項第8款規定，將台灣土地開發股份有限公司的上櫃普通公司債(債券代碼：B85008，債券簡稱：P09台開1)自2022年2月8日起併案繼續列為變更交易方法有價證券，證券商於接受委託買賣時，應先收足款券始得辦理買賣申報。