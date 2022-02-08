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樂天銀攜手樂天信用卡 祭出最高3%高年利活儲

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導

首家開業純網銀—樂天國際銀行今(8)日推出新存款優惠專案，活動期間今年2月1日至6月30日止，當月使用樂天國際銀行帳戶自動扣繳樂天信用卡費達新臺幣3萬元，次月新臺幣活儲帳戶10萬元以內就享有年息3%優惠，超過10萬也有年息1%優惠無上限，存越多，賺越多。

適逢春節假期，樂天國際銀行為鼓勵疫情期間減少直接接觸，這次攜手樂天信用卡祭出國人喜愛的存款優惠活動，活動期間透過樂天國際銀行帳戶自動扣繳樂天信用卡費，只要當月扣繳金額達3萬元，次月即可享有新臺幣活儲年利率最高3%優惠。

當月扣繳金額達新台幣2萬元未滿新台幣3萬元，也享有2%活儲年利率，上述優惠年利率可享有的額度均為新台幣10萬元內，超出10萬部分亦享有1%活儲年利率。一般小資族扣繳金額未達2萬元，只要當月新設定或維持樂天網銀帳戶自動扣繳樂天信用卡費，一樣享有新台幣活儲年利率1%優惠。 

樂天卡友於樂天國際銀行線上新申辦存款帳戶並輸入推薦序號並於開戶成功當月新增任一筆一般消費，次月即可獲得刷卡金400元，若再完成樂天信用卡自動扣繳設定，可再享有100元刷卡金，等於最高可以拿到500元刷卡金回饋。 

樂天國際銀行表示，樂天的策略是以生態圈為主軸，著力樂天信用卡、樂天市場、樂天電子書、樂天桃猿隊為潛在發展顧客的重點，未來將陸續推出生態圈的優惠方案及產品，讓市場耳目一新。

樂天市場 新台幣 信用卡

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