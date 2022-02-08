全球主要股市皆迎來資金淨流入 歐非中東除外

美股過去一周受到財報訊息牽動，雖一度有較大跌幅，但隨後即強力反彈收復失土，帶動全球主要股市續受資金青睞。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，過去一周除僅歐非中東股市資金小幅淨流出外，其餘地區股市皆迎來資金淨流入，其中美股與歐股單周淨流入金額雙雙來到40億美元以上，為全球股市中較強勢者。

美股於上周走勢震盪，先是在企業財報的帶動下，包括科技、非必須消費品、能源及金融股連續數日走揚，後雖在特定企業財報與第一季營收展望不如預期拖累下出現較大跌幅，但也隨後在後續公布的正向財報與遠超市場預期的非農就業報告激勵下出現跌深反彈，四大指數單周全數收紅，表現強勢。

安聯投信表示，在過去一周內，美國科技股已在多數財報正向激勵下連漲數日，故而後出現較大的跌幅，除反應特定公司財報低於預期外，也可視為短線反彈後的正常能量釋放。從整體來看，在近來已陸續公布財報逾270間的標普500指數企業中，有約83.3%的企業營收成長優於預期，其中科技股更是有超過85%優於預期，企業獲利基本面仍正向。

安聯投信表示，從利率期貨市場來看，市場對聯準會今年貨幣正常化幅度與速度的預期持續提高，故在貨幣緊縮的過程中市場波動幅度將相對較大，期間若財報訊息不符預期，即會干擾投資情緒、反應於股價上，但從中長期來看，市場焦點仍將逐步回歸基本面，有望受到獲利與營收成長動能帶動，有所表現。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，近期金融市場情緒持續受到來自聯準會貨幣政策正常化步調及幅度訊息牽動，雖於最新的利率決策會議中聯準會並無透露今年的升息幅度與次數，但從利率期貨市場來看，市場目前普遍預期今年可能會升息4碼，同時持續關注資產負債表的縮減計畫，以及結束購債的時間，並陸續反映於近期波動之中。

謝佳伶表示，雖升息與縮表相關訊息為近期市場帶來震盪，不過因升息主要反映的還是經濟大方向的轉佳，長期來看不用過度擔心。從過去經驗來看，1950年至今的12個加息周期中，美股標普500指數有11次正報酬，平均年化漲幅來到約9%；中長期來說，升息對股市後續表現來說，仍相對正向。

回歸基本面，謝佳伶表示，觀察美股標普500指數成分股企業，在近來過去4周的獲利並無明顯下修，企業對於2022年的展望每股盈餘（EPS）成長的也大多正向。在總體經濟部分，多項領先指標也顯示美國當前經濟仍在擴張階段，勞動就業市場恢復良好，呼應聯準會官員近來對美國經濟正面及樂觀的看法。

謝佳伶指出，在包括市場對聯準會貨幣政策預期的不確定性、近期疫情反覆及地緣政治風險雜音干擾下，近期市場波動加大，包括美股標普500、可轉債及高收益債等風險性資產都有幅度不一的修正，但投資價值也上升，建議可聚焦企業獲利與展望正向、具投資機會的優質標的，在修正時伺機布局，參與不確定性消化後的後市成長契機。

在台股部分， 安聯投信台股團隊表示， 受到部分市場雜音與地緣政治風險消息影響，台股牛年封關日小幅收黑，雖中斷封關連五紅紀錄，但牛年累計仍上漲1872點，穩健向上成長。

安聯投信台股團隊表示，在農曆年封關前，台股市場持續反映包括美國連準會加速貨幣正常化政策過程訊息，波動有所加大，市場普遍預期在聯準會最快於3月啟動升息等訊息更進一步明朗前，台股可能仍反覆受到市場情緒起伏及不確定的因素影響。

在基本面部分，安聯投信台股團隊表示，從企業獲利成長動能等面向來看，目前仍未出現較明顯或特別的變化，仍相對樂觀。檢視1月以來震盪修正，主要還是來自於投資人對聯準會升息與縮表步調的不確定感，帶來對短期投資偏好與資金流向的影響。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，雖近來市場持續波動，但從波動幅度來看，市場應已陸續消化與反映對升息與後續縮表進程的擔憂，故此時有基本面支撐，且投資價值已在修正下浮現的族群或標的，也可加以留意。