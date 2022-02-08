持續消化升息預期+企業財報利多 資金湧美股票型資產

美國一月製造業及服務業採購經理人指數放緩，同期非農就業人口新增46.7萬人則遠高於預估的15萬人，市場解讀美國經濟維持擴張且聯準會三月將啟動升息，此外，Google母公司Alphabet、超微及亞馬遜公布上季獲利數據強勁，掩蓋Meta平台用戶成長停滯且本季財測不如預期的利空，史坦普500指數及那斯達克指數連兩週收紅且創今年來最佳週線表現。

依據彭博資訊統計，整體股票型ETF近一週資金淨流入227億美元，其中主要流入美國股市181億美元，歐洲、全球、新興市場、中國及亞太市場亦分別有37億、17億、5.7億、3.6億及3.2億美元資金淨流入，拉美及東歐股市則有0.4億及0.2億美元資金淨流入，僅日本股市遭資金淨流出15億美元。

富蘭克林證券投顧分析，農曆春節期間全球股市走揚，有望為金虎年全球股市開紅盤延續漲勢。著眼今年以來美、歐工業國家央行陸續轉為鷹派，帶動公債殖利率彈升，根據彭博資訊統計，全球負殖利率債券規模已降至4.87兆美元、2016年以來首度低於5兆美元，摩根士丹利證券預估美歐英日四大央行資產負債表規模將於五月觸頂，未來十二個月將減少2.2兆美元、較2018年平均一年減少0.5兆美元規模速度加快。面臨主要央行採取量化緊縮的波動環境，金虎年投資建議採取多元配置掌握輪動契機，並強調基本面選股(債)策略，核心部位首選產業多元布局的美國平衡型基金，股票看好科技、基礎建設等長線題材，積極者可留意具備低基期和評價面優勢的新興亞洲及新興市場當地債券型基金補漲行情。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，預期2022年將面臨經濟成長放緩及高通膨環境，基礎建設產業不僅防禦、防禦中更帶有成長利基，觸媒包括低碳經濟轉型趨勢帶動更多基建投資、美國基礎建設法案將加速電力傳輸網路發展。此外，相較於許多股票挾熱門主題上演本夢比行情，利率上揚引發評價面調整壓力較大，許多基礎建設公司的評價面仍被低估，加上具備高股利率及穩定現金流量支撐，可望吸引投資人青睞。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯認為，投資人擔憂利率上升及通膨對成長股評價帶來挑戰，然而，利率上升也意味著經濟成長穩健，而且，通膨將迫使企業投資於生產力工具以管理上升的勞動力成本，對科技支出有利。一些投資者短線可能會避開科技產業，直到(1)他們能夠對聯準會政策行動的速度與步伐產生信心，以及(2)更了解後疫情時代科技產業成長的持久性。我們認為目前正處於數位化轉型的開端，科技產業具強勁且長期的成長優勢，正面看待科技股中長期前景，近期科技股回檔，經理團隊將趁機尋找佈局機會。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾表示，歷經過去一年的重大政策變化，市場已認知中國政府的戰略目標並正適應新的政策監管框架，進入 2022 年，中國大陸寬鬆貨幣政策可望強化中國大陸股市與整體新興股市的投資機會，預期高品質中國企業將在整個市場週期中實現成長，經理團隊在新興市場看到很多正向變化，無論硬體、軟體、服務或平台均飽藏機會，並在這些細分的市場中挖掘到多元發展且體質強健的公司。