紅包自己賺 上海商銀推美元／人民幣優利定存專案

星展執行長高博德（Piyush Gupta）曾說過：「絕不糟蹋危機。」上周星展銀行宣布將收購花旗台灣消費金融業務，躍居台灣最大外商銀行，也代表他趁疫情期間大舉擴大海外市場的又一重大布局。

2022-02-07 22:52