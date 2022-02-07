紅包自己賺 上海商銀推美元／人民幣優利定存專案

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

美國聯準會縮減購債規模，而全球經濟增速放緩，這種環境相對有利於美元，銀行建議，投資人要為美元走強做好準備，並根據聯準會1月發布2021年12月的會議紀要指出，在通膨居高不下、就業市場非常緊俏的情況下，聯準會勢必會重啟升息並有必要較預期更早調升利率。

上海銀行（5876）表示，即使美元沒有走弱的跡象，新台幣今年以來仍持續呈升值走勢。隨著年終獎金入袋，民眾積極尋找適合的投資標的，建議可以逢低增加美元及人民幣部位，分批布局。

上海商銀在過年期間推出美元/人民幣定存的快閃紅包專案兩種，「美元快閃紅包專案」及「人民幣快閃紅包專案」，提供民眾思索理財規劃之際，短期資金的停靠站，有意投資外幣存款產品的，可以把握這次專案機會購入美元及人民幣，並享受高利息。

上海商銀表示，快閃紅包專案須於網路以新台幣或其他外幣換匯轉存，存期均為兩周，利率均享5%，美元單筆須達1000美元以上，每人限額美元1萬美元；人民幣單筆需達1萬元以上，每人限額人民幣5萬元。

不僅利率享有兩周5%優惠，網路換匯還可享匯率優惠，本次專案期間為今年2月7日至2月25日，額度有限，額滿截止。

人民幣 上海商銀 美國聯準會 升息 年終獎金

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