年終獎金如何規劃 宏泰人壽建議投保利變終身還本

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
宏泰人壽大樓外觀。宏泰人壽／提供
宏泰人壽大樓外觀。宏泰人壽／提供

2021年經濟環境因各式天災人禍影響而飽受衝擊，即便如此，仍有許多產業在困境中逆勢脫穎而出，年前公布豐厚的年終獎金令人望而生羨。春節年假結束，這麼多的年終獎金該如何規劃？宏泰人壽建議利率變動型還本終身保險可以讓資金有效利用，一舉數得。

宏泰人壽表示，新的一年大環境依舊充滿變數，讓資金有效利用、資產配置彈性因應時局變化才是自保之道。宏泰人壽在新春正式開工第一日推出２年期的宏泰人壽金優利利率變動型還本終身保險（ITQ），除了壽險功能之外，保價金逐年累積，自第一保單年度屆滿起，即可每年領取生存保險金至110歲，當符合宣告利率高於預定利率的條件時，亦有增值回饋分享金，不僅退休生活獲得保障，更可於身故後遺愛家人，達到資產傳承的目的，兼顧還本、壽險保障及增值。

宏泰人壽以50歲男性投保宏泰人壽金優利利率變動型還本終身保險（ITQ）、基本保險金額300萬元為條件進行試算，若以轉帳扣繳可享1%保費折減，另加上高保額折減1%後，兩年累積年化實繳保險費共為477萬6,324元。

投保時，增值回饋分享金給付方式可選擇購買增額繳清保險金額，自第七保單年度起，增值回饋分享金給付方式再選擇現金給付。之後如宣告利率皆維持2.20%不變的情況下，自第二保單年度起即可每年領取生存保險金；56歲起每年能領取約9萬9,000元（為生存保險金與現金給付之合計值）至110歲，而身故保障將近500萬元。

宏泰人壽表示，這張保單繳費年期短，非常適合滿手資金的上班族將其納入年終獎金的分配規劃。在公平待客的精神下，宏泰人壽為保戶人生的每一階段設想，透過保單關照保戶不同時期的生活所需，這是責無旁貸的使命；宏泰人壽在新的一年也將更積極作為，提供保戶最優質、最無微不至的保險服務。

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