兆豐金提五大獲利方向 看升息是大利多

兆豐金今舉行新春視訊團拜，提出2022年五大獲利方向，一是掌握全球升息契機，妥善做好資產負債配置，二是持續落實執行ESG行動方案，並開拓相關投融資商機，三是積極推動數位轉型計畫，並擴大金融生態圈，四是提升財務操作能力，增加獲利貢獻，五是強化線上線下共銷機制，創造集團資源整合效益。

兆豐金指出，美國Fed在其政策小組1月會議後發表聲明暗示，其基準短期借款利率最快可能在3月調升0.25個百分點，並計畫大幅縮減資產負債表，以因應高通膨，對於兆豐金控而言是一大利多，利差及資金運用收益應可提升，獲利動能可望逐步走高。

但兆豐金也提醒，今年全球經濟將持續面臨新冠肺炎變種病毒持續肆虐、供應鏈瓶頸、嚴重的通貨膨脹、中國經濟發展的隱憂及地緣政治緊張衝突等五大威脅，而這些威脅都會造成金融市場的激烈波動。

對此，兆豐金董事長張兆順表示，經營團隊需要密切掌握後續的動態發展，提前研擬妥善因應對策，降低對營運上的衝擊，並將危機化為轉機，同樣要以三C積極應對挑戰 (CHALLENGE)、勇於變革 (CHANGE)、掌握新商機 (CHANCE)。

張兆順進一步表示，兆豐銀行過去幾年正努力積極轉型，但轉型並非一蹴可及，期間需要不斷磨合與溝通修正，才能發展出最適模式。有小部分業務轉型已展現努力的成果，例如信用卡歷經3年轉型，如今流通卡數超越百萬張，去年轉虧為盈，成績斐然。

張兆順也鼓勵同仁在各項業務發展應有願景，設定具體目標，提出行動方案，發掘潛在客戶，思考上要跳脫原來的模式，大膽提出規劃，勇於投資系統，積極數位轉型。

去年兆豐金控稅後盈餘257.46億元，EPS1.89元，較去年成長3%，雖然相較於國內其他金控同業，獲利成長幅度較小，但票券、證券、產險、ＡＭＣ及創投等子公司表現相當亮眼。

兆豐銀行總經理蔡永義認為，美國FED今年三月份起可能有三到五次的升息機會有助銀行業績的表現，因此提出加快數位化及數位轉型、提振企金放款動能、轉型消金放款、擴大財管業績與手收規模、靈活財務操作並擴大投資部位、改善存款結構等五大重點業務目標，希望能帶動兆豐銀行獲利榮景。