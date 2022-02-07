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國泰永續高股息ETF公告配息 年化股息殖利率上看6%

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

金虎年開工，國泰永續高股息ETF（00878）今（7）日進行第一階段公告，預估每受益權單位發放0.3元現金股利，以今日收盤價推算，當期股息殖利率1.55%、年化上看6.22%。國泰投信指出，每受益權實際配發金額將在2月17日公布，除息日則訂在2月22日，投資人最晚只要在2月21日前持有或申購，皆可參與本次配息，年後再領一包除息紅包。

目前國內規模最大的ESG主題ETF「國泰永續高股息ETF」迎來2022年第一次配息，根據臺灣集中保管結算所與Bloomberg資料，截至1月28日，國泰永續高股息ETF受益人數已衝破30萬人大關，規模達新台幣366億元，其30檔成分股，檔檔聚焦高殖利率績優股，產業配置以電子為主，金融、傳產為輔。

ESG永續理念受到投資界資金青睞的情況持續見到提升。過往國際退休基金，多鎖定大盤指數作為投資組合指標，而近期在國際上已逐漸看到由ESG權值組合取代大盤指數做為機構投資者主流指標的現象；無獨有偶，在台灣，勞動基金第一季委任投資案也鎖定ESG標的，而勞退基金絕對報酬的委任案，也同樣是鎖定台灣ESG企業。

國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑表示，00878是市面上唯一結合ESG與高股息的永續主題ETF，也是國內首創季配息機制的台股ETF，有利投資人或退休族安排現金流量與補充保費規劃，並納入收益平準金機制，不會因投資人大量申購而配息受到稀釋。

由於聯準會升息步調牽動全球金融市場，升息前震盪乃為常態，台股持續呈現高檔震盪格局，而00878兼具抗震隨漲的特性，在封關前夕股市回檔劇烈時，其所追蹤的指數表現相對抗跌，ESG結合高股息的策略，可提供資產雙重防護。

法人提醒，投資高股息ETF時，除了關注帳面股息率以外，也要留意資本增值表現，以免賺了股息卻賠了價差。回顧00878自成立以來每季皆配息，且填息率達100%，最快1天即完成填息，即便遇到去年12月市場回檔波動劇烈，也在17天填息成功，是長期存股的好標的。

高股息 ETF

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