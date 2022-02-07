第一金新春團拜 今年喊出三大經營目標

第一金（2892）董事長邱月琴今(7)日率領一級主管，透過視訊連線至國內、外各子公司、分公司據點做新春團拜，並提出2022年要持續強化經營韌性，提升非銀行獲利占比，及納入減碳與氣候變遷的因應策略等3大經營目標。

第一金控2021年稅後純益197.39億元，創下歷史新高，除第一銀行獲利達176.52億元，銀行以外子公司稅後純益達24.5億元，獲利占比突破12%，也寫下新高水準。

除了獲利創佳績外，各子公司在推展業務方面亦有所斬獲，包括第一銀行iLeo數位帳戶數去年第3季為市場第4大，也新開辦「財管2.0」高資產財富管理業務及「信託2.0」全方位信託業務，並新設美國休士頓分行。

第一金證券更獲金管會評選為落實公平待客原則前20%業者。而第一金人壽成為全資子公司後，自有資金規模已達585億元，複合年均成長率逾33%。

第一金投信亦取得勞動基金運用局代操額度80億元；第一管顧則配合政府「能源轉型計畫」，持續募集綠能基金。

邱月琴指出，2022年第一金控將秉持「驅動獲利韌性，永續創新轉型」經營主軸，持續強化經營韌性，提升非銀行獲利占比，並在落實法令遵循、內控制度、資訊安全及風險管理的基礎下，納入減碳與氣候變遷的因應策略。