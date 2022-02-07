防開工群聚感染 富邦金：實施員工快篩等五大防疫措施

為嚴防Omicron疫情及春節期間潛在群聚感染風險，富邦金控（2881）於2月6日實施員工健康回報機制，富邦金控暨各子公司符合風險分級標準之同仁，以及相關清潔員、保全及食堂工作人員合計約8,000人，已於2月6日透過快篩方式確認及回報健康情況無虞。富邦金控將持續加強對同仁健康照護及營業場所安全，開工防疫不鬆懈，守護同仁及客戶健康。

富邦金控於2021年6月至12月首創設立富邦篩檢站，精準地依照風險分級篩檢原則，提供雙北地區同仁安全、快速之篩檢環境，在去年台灣二、三級警戒疫情嚴峻之際，發揮防疫效能，有效防堵公司內部疫情擴散風險。

今年初因應Omicron本土疫情再起，富邦金控隨即於1月11日公告實施春節開工前之快篩健康回報機制，視疫情變化動態設定富邦金控及各子公司一致性之篩檢風險分級，提供可檢測Omicron之家用快篩試劑，並在符合員工意願之前提下供富邦金控暨各子公司同仁於開工前一日使用，以期達到精準防疫，嚴防春節期間人員出遊及活動頻繁所可能產生之群聚感染風險。

富邦金控嚴密監控疫情變化並動態調整防疫措施，今年因應桃園疫情擴散，已數度升級防疫規格，開工防疫亦不鬆懈，持續實施五大主要防疫措施，相關內容如下：