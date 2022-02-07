好消息！勞動基金去年大賺4,511億元 收益率近一成

開工大吉。勞動基金運用局今（7）日發布勞動基金去(2021)年全年操作績效。去年受惠於全球經濟自衰退谷底逐步復甦，加上各國持續實施財政與貨幣刺激政策，勞動基金去年全年大賺4,511.1億元，收益率為9.65%，去年12月單月大賺1,253.2億元。

展望今年，勞動基金運用局表示，全球經濟成長持續溫和擴張，帶動企業投資及生產力上升，惟各國央行隨著通貨膨脹壓力上升，將通膨風險列為首要考量因素，逐步緊縮貨幣量化寬鬆政策，而經濟刺激措施退場速度，也將影響金融市場之走勢。

勞動基金運用局表示，整體勞動基金截至2021年12月底止規模為5兆1,075億元，依市場情勢動態調整投資配置及布局時點，去年度之評價後收益數為4,511.1億元，收益率9.65％。

其中，新制勞退基金規模為3兆1,458億元，收益率9.66％；舊制勞退基金規模為9,475億元，收益率11.22％；勞保基金規模為8,447億元，收益率9.71％。

受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為4,717億元，收益數為404.2億元，收益率為9.88％；受農業委員會委託管理之農民退休基金規模為32億元，收益率為1.97％。

勞動基金運用局表示，以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年（2012~2021）平均報酬率為5.85％，近5年（2017~2021）平均報酬率則為7.09％，長期績效表現穩定。其中在國內股市投資部位，配置約占整體勞動基金20％，去年度投資報酬率為30.6％，優於同期間台股大盤報酬率的23.66％。

勞金局表示，勞動基金持續分散布局於全球股票、債券及另類投資等多元資產，近年來受到國際政經因素及疫情影響，金融市場波動幅度持續擴大，勞金局持續透過全球區域性及金融資產多元化布局之配置比重微調，以增進基金長期穩健之投資收益。