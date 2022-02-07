疫情嚴峻 全球人壽：家長開學前檢視子女3階段保單

過完農曆年，也意味著寒假即將結束，開始新的學期，然而近期台灣COVID-19疫情仍持續影響生活，家長無不嚴陣以待，希望給心中的寶貝最好的保護跟保障。全球人壽提醒家長們，在孩子進入新學期的同時，可依照孩子的年齡，分3階段檢視保單，適時補足缺口，除了準備有形的防疫用品，還要打造無形保障；不過，家長們也不能漏掉撐起家庭經濟的自身保障，應隨家庭動態適時調整，才能「保對不保貴」。

受到疫情影響，家長們都會囑咐孩子必須攜帶口罩、消毒噴霧與酒精紙巾等防疫用品，特別是國小以下的孩童，因為尚無法施打COVID-19疫苗，對病毒的威脅沒有防護力。除了有形的防疫用品，也可以透過保險商品作為另外一層無形的保障。全球人壽表示，一般學齡孩童可以分作0至7歲以及8至13歲、14至20歲這三個階段來探討。

0至7歲：住院日額型醫療險、實支實付型醫療險

全球人壽表示，7歲前的孩子抵抗力較弱，參加才藝課或是幼兒園等群體活動，都較容易因外在環境受到病毒感染，比如腸病毒、流感等；孩子感染病毒後，除了自費醫藥費用之外，也可能必須住院治療與觀察，需要家長們請假去醫院照顧，因此，填補自費醫療及因請假收入短少的費用，建議7歲前孩子必備保障首選，就是實支實付型醫療險及住院日額型醫療險。

8至13歲：強化傷害險及傷害醫療險

至於8至13歲的孩童，小學階段更活潑好動，建議可以在前述基礎保障上，特別再強化傷害險與傷害醫療險的保障。以傷害醫療險為例，主要可填補因意外受傷就醫，例如跌倒或骨折等孩童常見的意外傷害，而產生的門診或住院的醫療費用。

14歲至20歲：癌症險、重大傷病險

許多疾病如癌症、糖尿病等，都有年輕化的現象，因此在規劃保險時也應提早將罹患重大傷病後可能面臨的高額醫療支出納入考量，將癌症險或是重大傷病險納入規劃保單之一。全球人壽表示，青少年的保費相較成年人便宜，萬一面臨重大傷病威脅時，可以轉嫁重大傷病的大額醫療費用，可為孩子的成長過程提供最佳後盾，避免龐大醫療開銷及照護費用對家庭經濟形成重大挑戰。

莫忘家長保障 應隨時調整強化

全球人壽也要特別提醒家長們，在規劃孩子保險保障時，別忘了小孩的經濟依靠還是父母，因此自身的保障更不能少，對自己及家庭都是一種責任。建議父母依階段需求加強自身保障，新手爸媽時期，為了多存一點奶粉尿布錢，時常加班工作或兼職，建議規劃壽險主約搭配失能豁免保障及實支實付保障，就不用擔心因失能經濟收入減少或中止導致無法續繳保費；而實支實付保險則可以填補健保以外的自費醫療開銷。如果預算足夠，建議可再加碼附加重大傷病保障及多次癌症保障，以轉移健康風險可能引起的家庭經濟缺口。

隨著小孩長大，處於50至60歲預備退休的階段，家庭經濟負擔漸漸減輕之後，除了透過壽險主約做好退休財源規劃並且做好醫療與疾病保障外，此時可再附加長期照顧保障，一旦發生長照需求就可以更無後顧之憂。

隨著各階段變化檢視保障是否足夠完備，並適時調整以強化保障分散風險，讓保險當你的責任靠山。