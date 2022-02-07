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錯過0050除息？0050 ETF連結基金2月16日除息還能參加

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
元大投信ETF連結基金報酬率表現。資料來源：投信投顧公會
元大投信ETF連結基金報酬率表現。資料來源：投信投顧公會

農曆春節前後台股震盪，元大台灣50（0050）元月除息一度爆出超過260萬股的零股天量紀錄，反映0050 ETF已為國人在行情修正時率先關注標的。法人表示，零股買ETF的最大特色是投資門檻降低，但小資參與不只此方法，如果沒有證券戶，到元大投信或銀行等通路，也能透過0050 ETF連結基金（元大台灣卓越50 ETF連結基金）投資0050，值得零股族、小資族同步參考。

元大投信說明，ETF連結基金是投資於單一ETF的共同基金，例如0050 ETF連結基金投資0050 ETF，0056 ETF連結基金（指元大台灣高股息ETF連結基金）投資0056 ETF，可以視為共同基金版的0050和0056 ETF。

ETF連結基金淨值走勢貼近所連結的ETF，也享有配息的好處。以近期市場關注的0050 ETF為例，該ETF已經在1月21日除息，0050 ETF的連結基金也在當天進行收益分配評價，預計2月16日除息，換言之，如果錯過0050 ETF除息，也可以透過0050 ETF的連結基金參與配息。

目前從股市買進一張0050 ETF，要價近15萬元，零股雖然降低投資門檻，但盤中零股交易需要撮合，投資人依然需要盯盤、判斷買賣點，相對地，0050 ETF連結基金只要設定完成便定期扣款。

ETF連結基金有累積型和配息型的級別可以選擇，除了配息級別提供參與配息的管道，對於追求配息投入創造複利效果，或高資產的投資族群，0050 ETF連結基金的累積型級別可幫助自動再投資配息，免去除息前後調整部位的困擾，也省下交易手續費。

瞄準今年景氣復甦，多家投信推出基金申購優惠，0050、0056 ETF的連結基金也享有優惠。凡2月28日前完成元大投信開戶，並成功登入「元大基金先生APP」，皆享有在今年6月30日前，透過「元大基金先生APP」新增元大系列基金定期定額的申購計畫，終身0手續費優惠。

「元大基金先生APP」涵蓋元大投信旗下所有ETF和基金的淨值及配息等重要資訊，想透過配息規劃現金流，或尋找ETF和基金最佳的買賣點，都能透過該APP查詢訊息，大大提升投資效率。

此外，目前上架還有聚焦台股中小型股的元大富櫃50（006201）ETF的連結基金，截至2021年底，元大富櫃50 ETF連結基金受惠台股成長，成立以來累積級別的報酬率有112.4%，表現亮眼。

ETF 元大投信

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