花旗個金賣星展 五關鍵數字曝光

花旗（台灣）與星展（台灣）兩家商業銀行宣布達成個人金融業務（包含財富管理與消費金融）出售協議，不少細節並未公布。消息人士透露，雙方董事會已決議，今年3月1日為股東臨時會，明年7月30日為交割基準日，此案交易金額估達新台幣五、六百億元。

美國花旗集團去年4月15日宣布，計畫出售包含台灣在內的13個海外市場的個金業務，花旗台灣的個金在母集團宣布這項全球策略的前五年（2016至2020年），平均每年貢獻花旗台灣稅前盈餘61.7億元，13個市場裡最賺錢，此案也成了台灣金融圈的轟動大案。

花旗台灣與星展台灣今年1月28日宣布達成出售協議，但新聞稿用詞模糊，加上新加坡籍的星展台灣總經理林鑫川面對媒體詢問交易金額時，以新加坡母集團對該行的增資金額來回答，以致不少國內媒體誤把增資款當成交易款；農曆春節期間，關心此案的金融業高層談及此事，不約而同表示「很納悶」。

消息人士指出，此案法源為企業併購法第35條，又稱分割，兩家銀行董事會已決議，明年7月30日，要把花旗台灣的財富管理、信用卡、信貸、房貸、個人存款、保險代理人等業務，移轉給星展台灣。交割之前，雙方必須先舉行股東臨時會，接著把分割案送交金管會、央行、公平會、新加坡金管局等單位審核。

此案有五個關鍵數字。首先是溢價評估基準日，花旗與競標買方約定，用花旗台灣2021年6月30日的財報數來設算溢價金額，星展台灣出到198億元，比台北富邦、台新、國泰世華等勁敵都高；次為交易金額，花旗與星展上周五僅公布公式，實際數值須等明年6月30日花旗台灣財報出來才會知道。

儘管如此，花旗台灣個金淨資產2021年6月30日為332億元，加上星展台灣加碼的198億元，合計530億元；消息人士說，星展台灣支付花旗台灣的交易金額，「五、六百億元跑不掉」。

第三，以332億元設算，此案價格淨值比（P/B）為1.6倍，比台灣銀行業過往評估併購的1.2至1.5倍都高。第四與第五個關鍵數字，分別為完成此案須走的股臨會與交割日的日期。

300多億淨資產交割款怎麼來？專家說三途徑

花旗（台灣）商業銀行出售個人金融業務（包含財富管理與消費金融），星展（台灣）商業銀行用比這業務價值高出198億元的價格得標，合計五、六百億元的交易金額，其中的198億元由新加坡母集團支應，其餘300多億元如何籌措受到關注。

針對上述問題，記者詢問星展台灣的發言系統，對方表示會轉達提問，但截至截稿，星展台灣的發言系統均未有所說明。銀行業高層則是指出，星展台灣可以有三種方式，包括：以流動性資產支應、調整放款與存款策略、向母集團或金融同業拆借資金。

花旗台灣與星展台灣宣布達成個金業務的出售協議，星展台灣表示，新加坡母集團將現金增資星展台灣星幣22億元、約新台幣443億元；此為2008年美國AIG集團現金增資南山人壽新台幣451億元以來，國內金融業罕見外資大手筆投資。

星展台灣總經理林鑫川說明，443億元當中的198億元，為星展台灣支付給花旗台灣的現金；另外的245億元，為因應星展台灣的風險性資產增加、資本適足率（BIS）走低之用，換言之，這245億元將做為星展台灣的自有資本，不會支付給花旗台灣。

銀行的個金淨資產一般來講會持續走高，花旗台灣的個金淨資產至2021年6月30日已來到332億元。銀行高層表示，明年7月30日交割前，花旗台灣將保守經營，個金淨資產變化料將不大，星展台灣須籌措的現金，預估為300多億元。

他表示，這金額對星展台灣來說並非難事，從星展台灣的庫存現金、存放央行或拆借銀行同業等流動性資產支應是一種方式；星展台灣減少新承做的放款或增加吸收存款是另外一種方式；若再有缺口，也可向母集團或金融同業借錢調度。