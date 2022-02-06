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遠距投保要注意！整形、墊鼻子 恐得重新驗證身分

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
圖為保險示意圖。圖／Ingimage
圖為保險示意圖。圖／Ingimage

打破保戶買保單得「親晤親簽」高牆的遠距投保，最關鍵的是客戶身分確認機制，依規定，保險業者需在視訊會議的事前、事中做兩道身分確認機制，也可兼採生物辨識方式輔助身分確認措施。

金管會官員說，目前業界生物辨識的方式，多採「刷臉」，透過投保做視訊時，順便將保戶臉部的生物特徵記錄下來，後續可運用在契約變更、申請理賠等，保戶就不用一直重複做身分驗證。

但官員提醒，若保戶整形，如墊鼻子，因「刷臉」會量測鼻子到瞳孔間的距離，當鼻子墊高後，鼻子和瞳孔可能造成位移時，就得重新再做身分辨識。

根據「保險業辦理遠距投保及保險服務業務應注意事項」，客戶進入視訊前，保險業得透過行動身分辨識（Mobile ID）、會員帳密登入搭配一次性密碼等方式做身分確認。

客戶進入視訊後，客戶得出示國民身分證、或居留證，若是未成年者，也得備妥有照片的健保卡或護照，供保險業者確認；保險業者也可兼採生物辨識方式輔助身分確認措施，以強化客戶身分確認。

官員說，業者若在遠距投保時，有採取生物辨識，後面做保全、理賠時，就可做多次使用運用，程序上可以更加簡化。

依規定，保險業者保存保戶的視訊錄音錄影、生物特徵等，保存期限不得低於保險契約終止、期滿或未承保確定日起五年。

換言之，當保戶保單契約終止後，保險業者最多只能再保存五年，之後就得銷毀。

視訊 生物辨識 保險 保單 整形 金管會

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